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Política

Lula define nome de substituto de Marcola na chefia de gabinete pessoal

Marco Aurélio Santana Ribeiro deixou o cargo após a revelação de que teria adquirido empréstimo com empresária investigada pela PF

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h02 | Atualizado em 11 ago 2026, 13h14
Homem idoso com barba grisalha, chapéu de palha e camisa azul clara, gesticula enquanto fala em um microfone preto sobre uma mesa. Ao fundo, sofás brancos desfocados e uma planta verde
Presidente Lula- 05/08/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Oswaldo Malatesta Neto foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo de chefe de gabinete pessoal da Presidência da República. O ato que o formalizou no posto foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Ele já vinha desempenhando as funções desde o fim do mês passado.

Malatesta Neto substitui Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que foi exonerado em 21 de julho após ver seu nome citado em uma investigação da PF.

Ele é investigado por ter recebido repasse da empresária Roberta Luchsinger, lobista e amiga pessoal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

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Após o assunto vir à tona, Marcola admitiu que recebeu a transferência, mas afirmou que se tratava de um empréstimo pessoal, que foi contraído e quitado. O ex-chefe de gabinete de Lula afirmou ter pago a dívida no valor de 249 mil reais à empresária.

O repasse é mencionado em um dos inquéritos solicitados pela PF para investigar Lulinha,

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Ainda que a equipe de Lula tenha afirmado que confia na versão dada por Marcola, houve o reconhecimento que foi um erro ele ter pego um empréstimo com a lobista.

 

 

 

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