Lula define nome de substituto de Marcola na chefia de gabinete pessoal

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Oswaldo Malatesta Neto é o novo chefe de gabinete pessoal da Presidência da República, nomeado por Lula. Ele assume o posto após a exoneração de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, cujo nome foi citado em investigação da PF por ter recebido um empréstimo controverso de uma lobista, amiga do filho do presidente. Entenda o caso.

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Oswaldo Malatesta Neto foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo de chefe de gabinete pessoal da Presidência da República. O ato que o formalizou no posto foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Ele já vinha desempenhando as funções desde o fim do mês passado.

Malatesta Neto substitui Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que foi exonerado em 21 de julho após ver seu nome citado em uma investigação da PF.

Ele é investigado por ter recebido repasse da empresária Roberta Luchsinger, lobista e amiga pessoal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

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Após o assunto vir à tona, Marcola admitiu que recebeu a transferência, mas afirmou que se tratava de um empréstimo pessoal, que foi contraído e quitado. O ex-chefe de gabinete de Lula afirmou ter pago a dívida no valor de 249 mil reais à empresária.

O repasse é mencionado em um dos inquéritos solicitados pela PF para investigar Lulinha,

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Ainda que a equipe de Lula tenha afirmado que confia na versão dada por Marcola, houve o reconhecimento que foi um erro ele ter pego um empréstimo com a lobista.