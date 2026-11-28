O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu neste sábado, 28, a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. Para as suas bases, Lula afirmou que a necessidade de negociar com diferentes forças políticas é uma condição para governar. Em transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (PT-MG) no YouTube, Lula disse que não tem maioria no Congresso Nacional e que precisa buscar aliados para aprovar suas propostas.

Ao rebater críticas de setores da esquerda à indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco, Lula argumentou que a política exige pragmatismo e capacidade de conciliação. “Se você não tem sozinho a quantidade de votos para aprovar uma coisa, você tem que construir com outros aliados. E ninguém é obrigado a concordar com a tua tese, por isso, você tem que negociar”, afirmou.

O presidente comparou a dinâmica do Congresso à experiência que teve no movimento sindical e disse que insistir em posições sem considerar a força política disponível pode levar à derrota. “A arte de governar é a arte de decidir. Você não pode ser principista. Você vai fazer aquilo que é possível ter feito em função da necessidade do povo que você representa”, declarou.

Lula também reconheceu a dificuldade de sua base política diante da composição do Legislativo. Ele lembrou que o PT elegeu 70 deputados federais, enquanto o partido de oposição, o PL, conquistou uma bancada de 121 deputados. No Senado, a legenda petista tem nove representantes, número que passará a dez. Para o presidente, o resultado eleitoral exige uma reflexão sobre as dificuldades da esquerda para ampliar sua presença no Congresso.

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“Eu tenho um Congresso de 513 deputados. Sabe quantos o PT elegeu? 70. Eu tenho um Senado de 81 senadores. Sabe quantos que o PT elegeu? Nove! Nós não fizemos a maioria”, disse. Em seguida, afirmou que o partido precisa avaliar seus erros e buscar melhorar o desempenho eleitoral.

A defesa de Trabuco veio acompanhada de uma promessa de mudança na economia. Lula afirmou que escolheu o banqueiro por considerar necessário trazer um nome capaz de gerar confiança e contribuir para o crescimento do país, com foco na reindustrialização e na ampliação do comércio exterior.

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“Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do Trabuco, pode ter certeza. Eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre deste país”, disse o presidente, ao rebater desconfianças de setores da esquerda sobre a indicação.

Lula contou que fez um apelo pessoal ao executivo para que dedicasse quatro anos de sua vida ao país. Segundo ele, a proposta era transformar o Brasil em uma economia mais forte, industrializada e desenvolvida. O presidente também afirmou que pretende colocar o país entre as seis maiores economias do mundo e alcançar um fluxo de comércio exterior de 1 trilhão de dólares durante o próximo mandato.

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Janones defende decisão de Lula

Durante a transmissão, Janones também saiu em defesa da escolha de Trabuco e criticou o que classificou como elitismo acadêmico de parte dos setores que rejeitam a indicação. Para o deputado, a decisão de Lula deve ser respeitada, embora o presidente também deva ouvir as críticas.

Janones disse que a escolha final cabe ao presidente da República, eleito para exercer o mandato, e que a indicação de Trabuco está dentro das atribuições de Lula. O deputado, porém, ressaltou que o chefe do Executivo deve considerar as manifestações contrárias antes de tomar a decisão definitiva.

A indicação do banqueiro foi bem recebida pelo mercado financeiro, mas provocou resistência entre setores da esquerda, que questionam a trajetória de Trabuco no sistema financeiro e sua proximidade com o grande empresariado. Lula, por sua vez, citou a escolha de José Alencar para vice-presidente em 2002 e a parceria com Geraldo Alckmin como exemplos de alianças com nomes de fora do núcleo tradicional do PT para chegar ao centro e fazer um governo de conciliação.