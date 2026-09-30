🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Lula defende mandato para ministros do Supremo e novos critérios de indicação

Durante entrevista nesta quarta-feira, 30, presidente disse que 'ninguém pode ficar 40 anos, 50 anos na mesma função'

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 17h30
Lula, um homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala em um microfone com a mão direita levantada e o dedo indicador apontando para cima, em um fundo laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (SERGIO LIMA/AFP)
Continua após publicidade
Lula defende mandato para ministros do Supremo e novos critérios de indicação Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, 30, que exista um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e que sejam alterados os critérios de escolha dos novos membros da Corte. Durante uma entrevista, ele disse que “ninguém pode ficar 40 anos, 50 anos na mesma função” e sugeriu a criação de um conselho que sugira ao presidente uma lista de nomes para que ele depois decida quem indicar.

“Eu não posso escolher alguém porque eu gosto. Eu tenho que escolher alguém que esteja à altura do cumprimento da função de ministro da Suprema Corte. Eu vou propor que a gente monte um conselho para escolher os ministros”, disse Lula. A ideia defendida por ele é que esse conselho seja formado por entidades e especialistas e que, além dos critérios constitucionais, também avalie trajetória pessoal, caráter, competência jurídica e intelectual do potencial ministro.

A ideia do mandato para ministros do STF já foi defendida por Lula em outras oportunidades. Vários tribunais superiores ao redor do mundo funcionam desta maneira. Na entrevista desta quarta, Lula mencionou 10 e 12 anos como durações razoáveis desse possível mandato. Além disso, o presidente prometeu que, após as eleições, vai começar as discussões sobre a reforma do Judiciário.

O assunto voltou à pauta nas últimas semanas depois de sucessivas revelações sobre vínculos entre os ministros da Corte com o banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro. Ele teria fechado contratos milionários com parentes e pessoas próximas de magistrados, mirando possíveis benefícios futuros.

Siga
Continua após a publicidade

Depois de grandes julgamentos, como o do Mensalão e o da Lava Jato, o tom das indicações ao STF mudou. Os presidentes começaram a indicar pessoas que pertenciam ao seu círculo de confiança. Jair Bolsonaro indicou André Mendonça, que foi AGU no seu governo e é evangélico, e Nunes Marques. No atual mandato, Lula indicou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e seu à época ministro da Justiça, Flávio Dino.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).