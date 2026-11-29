O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo, 29, o aumento dos investimentos no Brasil para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Na Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, o petista afirmou que, hoje, a taxa gira em torno de 16,7% do PIB, o que classificou como “muito pouco”.

“Nós já tivemos 21% do PIB em 2010. Nós precisamos chegar até acima de 20% do PIB de investimento para que a gente tenha uma indústria digital crescente, uma indústria criativa, uma economia verde. E, sobretudo, uma indústria competitiva”, disse ele.

Além disso, Lula criticou a capacidade do Brasil de sustentar o crescimento econômico a longo prazo, apontando que “esse país parece que ele sobe um degrau e depois desce dois degraus”, e prometeu “transformar o Brasil no quarto mandato num país exportador de conhecimento, exportador de inteligência e não apenas exportador de commodities”.

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O presidente voltou a reafirmar o compromisso de universalizar o Pé-de-Meia, programa de incentivo voltado a estudantes do ensino médio da rede pública que são beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e de criar o Pé-de-Meia Universitário, que prevê uma bolsa mensal de R$ 700 e o depósito de outros R$ 250 em uma poupança para estudantes de graduação inscritos no CadÚnico. As iniciativas, segundo Lula, buscam assegurar condições para que “nenhum jovem desista de estudar por falta de dinheiro no orçamento”.

Com mais de sete mil inscritos, a caminhada marcou os 96 anos do MEC. Lula estava acompanhada da primeira-dama, Janja, e dos ministros Leonardo Barchini (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Gustavo Feliciano (Turismo), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), Tomé Franca (Portos e Aeroportos) e Paulo Henrique Cordeiro (Esporte). Também marcaram presença os deputados federais André Janones (Rede-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS).

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