Lula dedica mensagem às mães do RS: ‘Vocês não estão sozinhas’

O presidente Lula divulgou neste domingo, 12, nas redes sociais, uma mensagem de dias de mães, dedicando atenção especial às gaúchas, que estão sofrendo com as enchentes que assolam o estado. “Quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído”, disse o petista em vídeo.

Lula lembrou ainda que, infelizmente, nem tudo pode ser recuperado, citando as vidas humanas perdidas na tragédia, que já chegam a 143 segundo o último boletim da Defesa Civil. “Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o brasileiro tem de melhor: o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo”, apontou o presidente, enviando também um “abraço carinhoso e afetuoso à todas as mães do nosso Brasil”.

Pacote de medidas Governo Federal

Na última quinta-feira, 9, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) anunciou 51 bilhões de reais em medidas de alívio financeiro do governo Lula para trabalhadores, empresas, produtores rurais e municípios do Rio Grande do Sul. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que o conjunto de medidas alcance 3,5 milhões de pessoas, com impacto de 7,7 bilhões de reais no resultado primário do Executivo federal este ano.

Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado esta manhã, as inundações no estado já deixaram 143 mortos, 135 desaparecidos e 806 feridos. Com as chuvas do sábado, o número de pessoas que estão fora de suas casas saltou de 441 mil para 618 mil — considerando desalojados e pessoas que foram realocadas para abrigos. No total, o órgão estima que mais de 2,1 milhões de pessoas tenham sido atingidas em algum nível pelas inundações, que tomaram mais de 440 municípios nas últimas semanas.