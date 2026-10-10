Lula critica ‘tesouraço’ de Flávio e questiona de onde virão os cortes

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Lula questiona Flávio Bolsonaro sobre a origem do dinheiro para seu “tesouraço”, alertando sobre possíveis cortes em programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Farmácia Popular. O presidente desafia o candidato a detalhar de onde virão os R$250 bilhões prometidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou neste sábado, 10, de onde o candidato Flávio Bolsonaro (PL) irá tirar o dinheiro para realizar corte de gastos apelidado de “tesouraço”. “É preciso que a sociedade comece a se perguntar de onde é que vai ser esse corte”, afirmou o petista. As falas ocorreram durante um ato em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o candidato à reeleição cumpre agenda de campanha ao lado de Cadu de Lula (PT), que concorre no segundo turno para o governo do estado, e da atual governadora, Fátima Bezerra. “Ninguém que é contra o povo pobre, que quer fazer tesouraço para cortar dinheiro do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida, do Farmácia Popular, dos institutos federais, do Pé-de-Meia, pode voltar a governar o país”, disse Lula.

Em uma publicação nas redes sociais, o candidato também questiona Flávio se o dinheiro virá de programas sociais como o Bolsa Família e se as verbas virão dos ricos ou dos pobres.

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O chamado de “tesouraço” de Flávio é uma proposta do candidato de um corte drástico de gastos públicos, que envolve a eliminação de no mínimo dez ministérios, diminuir cargos comissionados e despesas administrativas. Apesar do senador ter negado que estes cortes virão de programas sociais, seu plano de governo não explica quais pastas seriam extintas e qual seria o total destas economias.

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Durante a passeata, Lula também criticou a relação da família Bolsonaro com os Estados Unidos ao beijar uma bandeira do Brasil e afirmar que o “outro lado” beija a bandeira dos EUA. Além disso, o candidato fez um apelo aos eleitores para irem votar durante o segundo turno e convencer a parcela mais velha a fazer o mesmo.

“Queria dizer para vocês que é importante a gente convencer as pessoas que não foram votar a ir votar. Tem muita gente com mais de 70 anos que acha que não pode mais votar porque já 70 anos. Você tem que dizer para eles ‘se o Lula tem 80 e é candidato, porque que você com 70 não pode ir votar?'”, disse o presidenciável.

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As declarações ocorrem após o primeiro turno das eleições no último domingo, 4, ter a maior taxa de abstenção desde 1998, onde 33 milhões de brasileiros não compareceram às urnas para votar, o que representa uma parcela de 21,08% do eleitorado.