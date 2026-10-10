OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Lula critica ‘tesouraço’ de Flávio e questiona de onde virão os cortes

Petista quer saber se opositor cortará verba de programas sociais, como o Bolsa Família

Por Laura Kaiser 10 out 2026, 16h34
Lula, de camisa vermelha e chapéu de palha, acena de um carro aberto em meio a uma multidão com bandeiras do Brasil e do PT, durante um comício ensolarado
O presidente do Brasil e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (2º à esquerda), do Partido dos Trabalhadores (PT), o candidato ao governo do Rio Grande do Norte Cadu de Lula (à esquerda) e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participam de um comício de campanha em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, em 10 de outubro de 2026. (Foto de MAGNUS NASCIMENTO/AFP)
Continua após publicidade
Lula critica ‘tesouraço’ de Flávio e questiona de onde virão os cortes Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou neste sábado, 10, de onde o candidato Flávio Bolsonaro (PL) irá tirar o dinheiro para realizar corte de gastos apelidado de “tesouraço”. “É preciso que a sociedade comece a se perguntar de onde é que vai ser esse corte”, afirmou o petista. As falas ocorreram durante um ato em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o candidato à reeleição cumpre agenda de campanha ao lado de Cadu de Lula (PT), que concorre no segundo turno para o governo do estado, e da atual governadora, Fátima Bezerra. “Ninguém que é contra o povo pobre, que quer fazer tesouraço para cortar dinheiro do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida, do Farmácia Popular, dos institutos federais, do Pé-de-Meia, pode voltar a governar o país”, disse Lula.

Em uma publicação nas redes sociais, o candidato também questiona Flávio se o dinheiro virá de programas sociais como o Bolsa Família e se as verbas virão dos ricos ou dos pobres.

Continua após a publicidade

O chamado de “tesouraço” de Flávio é uma proposta do candidato de um corte drástico de gastos públicos, que envolve a eliminação de no mínimo dez ministérios, diminuir cargos comissionados e despesas administrativas. Apesar do senador ter negado que estes cortes virão de programas sociais, seu plano de governo não explica quais pastas seriam extintas e qual seria o total destas economias.

Continua após a publicidade

Durante a passeata, Lula também criticou a relação da família Bolsonaro com os Estados Unidos ao beijar uma bandeira do Brasil e afirmar que o “outro lado” beija a bandeira dos EUA. Além disso, o candidato fez um apelo aos eleitores para irem votar durante o segundo turno e convencer a parcela mais velha a fazer o mesmo.

“Queria dizer para vocês que é importante a gente convencer as pessoas que não foram votar a ir votar. Tem muita gente com mais de 70 anos que acha que não pode mais votar porque já 70 anos. Você tem que dizer para eles ‘se o Lula tem 80 e é candidato, porque que você com 70 não pode ir votar?'”, disse o presidenciável.

Continua após a publicidade

As declarações ocorrem após o primeiro turno das eleições no último domingo, 4, ter a maior taxa de abstenção desde 1998, onde 33 milhões de brasileiros não compareceram às urnas para votar, o que representa uma parcela de 21,08% do eleitorado.

Publicidade
TAGS:
Bolsa Família
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Rio Grande do Norte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).