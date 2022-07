Lula critica redução de imposto que baixou o preço da gasolina

O ex-presidente Lula criticou hoje a redução do preço do ICMS para os combustíveis. A queda da alíquota do imposto permitiu a redução do preço da gasolina. Durante sua visita a Garanhuns, em Pernambuco, Lula discursou para uma plateia formada em grande parte por militantes dos movimentos sociais e do PT — e atacou Bolsonaro.

“O presidente prejudicou os governadores com essa redução do ICMS”, disse Lula. O ex-presidente afirmou que, ao reduzir o ICMS nos estados, Bolsonaro contribui para diminuir os recursos destinados a setores importantes. “Vai faltar dinheiro para a Educação e para a Saúde, espere o próximo ano para ver”, disse o petista.

O ex-presidente também fez uma análise curiosa sobre o preços dos alimentos. Ele criticou o fato de os produtores de feijão e leite venderem seus produtos a preços baixos no atacado e os intermediários entregarem os mesmos produtos mais caros para os varejistas, que repassam os custos para os consumidores.

O projeto que reduziu o ICMS dos combustíveis foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi sancionado por Bolsonaro em junho.