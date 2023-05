Lula critica juros do BC, mas a loja do PT cobra taxa três vezes maior

Desde o início do mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva critica a taxa básica de juros do Banco Central, hoje em 13,75% ao ano. Em linha com o mandatário, o PT divulgou nos últimos dois meses mais de vinte artigos com críticas ao comandante do BC, Roberto Campos Neto, e com pedidos de redução da Selic. A alegação é de que os juros praticados pela autoridade monetária atrapalham a recuperação da economia, sufocam a geração de emprego e, de quebra, são extorsivos.

Na prática, a Selic serve apenas de referência para os juros cobrados pelo mercado, que são muito mais salgados. O próprio PT, quando está do outro lado do balcão, pratica aquilo que tanto condena. Um exemplo disso é a loja oficial do partido, hospedada no site do PT na internet e que vende roupas e presentes com a estrela da legenda e com a silhueta de Lula. Os juros cobrados pela Loja do PT são de 3,14% ao mês, quase três vezes a taxa Selic.

Uma camiseta com a estrela do PT, que custa 93,90 reais, com o frete sai por 117 reais à vista. Se for adquirida em doze meses, o custo final é de 143 reais. Na loja, os juros anuais são de 44,9%, conforme cálculos feitos a pedido de VEJA por dois especialistas em taxas de mercado: o perito financeiro José Dutra Sobrinho e o executivo financeiro Gabriel Emir. Se o PT adotasse a Selic em suas vendas, a mesma camiseta ficaria 17 reais mais barata.

Em sua nova coleção de roupas, lançada para o Dia das Mães, o PT reajustou todos preços em relação aos preços anunciados em abril do ano passado. A camiseta com a estrelinha do PT, de 50 reais, subiu par 93,90, aumento de 87%. No mesmo período de um ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) ficou em 4,15%. Na campanha eleitoral, as camisetas foram ofertadas pelo partido a 30 reais.

Uma das garotas-propaganda da Loja do PT é a presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann. “A Loja Oficial do PT oferece uma linha de produtos que celebram a luta das mulheres e destacam as mães do partido, como Dilma, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário e Benedita da Silva”, diz a propaganda na página do partido. “São camisetas, canecas, ecobags e bonés com estampas que representam a força feminina e a resistência contra o patriarcado e o machismo.” Procurada, a responsável pela administração da Loja Oficial do PT não quis responder às perguntas de VEJA.