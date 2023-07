Lula critica ataques contra Moraes: ‘Bolsonaristas malucos estão na rua’

O presidente Lula voltou a criticar, neste domingo, 23, os ataques sofridos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo filho dele após os dois serem abordados por uma família de brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália.

No último dia 14, o ministro do Supremo Tribunal Federal foi hostilizado e xingado, enquanto o filho dele, conforme relatou à Polícia Federal, foi agredido.

“Nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua ofendendo pessoas, xingando pessoas e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado”, disse o presidente.

“Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa lá que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que um canalha, não só ofendeu ele como bateu no filho dele”, acrescentou Lula.

As declarações foram dadas durante um ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lula já havia saído em defesa de Moraes. Ao comentar o caso na última quinta-feira, 18, disse que o “cidadão” responsável pelos atos era um “animal selvagem”.

O empresário Roberto Mantovani e a esposa Andrea Mantovani são investigados pela Polícia Federal após os atos de hostilidade. Eles negam terem agredido o filho do ministro do Supremo.

No discurso, Lula ainda ressaltou que Mantovani trabalha em uma empresa alemã e disse que entregou, pessoalmente, o nome dele para o chanceler alemão Olaf Scholz, com quem se reuniu na última quarta-feira, em Bruxelas.

Mantovani era filiado ao PSD, e acabou expulso pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, após os ataques a Moraes.