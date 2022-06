Lula cresce, e Bolsonaro colhe más notícias em nova pesquisa

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, indica a possibilidade de vitória de Lula (PT) no primeiro turno. Segundo o levantamento, o ex-presidente tem 47% das intenções de voto, o maior índice em seis meses, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) — que perdeu dois pontos na comparação com maio — marca 29%. Entre os demais candidatos, Ciro Gomes (PDT) e André Janones (Avante) têm, respectivamente, 7% e 2%. Simone Tebet (MDB) e Pablo Marçal (PROS) registram 1% cada um. Ou seja: Lula tem 7 pontos percentuais a mais do que a soma de seus adversários, o que lhe asseguraria a vitória sem a necessidade de segundo turno se a votação fosse hoje.

Realizada entre os dias 2 e 5 de junho, a sondagem traz uma série de indicadores ruins para Bolsonaro. Perguntados sobre o que mais temem, 52% dos entrevistados responderam a “continuidade de Bolsonaro” e 35% disseram “a volta do PT”. Numa eleição que promete ser essencialmente um embate de rejeições, o antibolsonarismo está levando vantagem sobre o antipetismo. Na comparação com maio, passou de 58% para 62% o percentual daqueles que acham que Bolsonaro não merece um segundo mandato. Já 54%, ante 53% no mês anterior, afirmaram que Lula merece voltar a ser presidente.

Uma reportagem recente de VEJA mostrou como a economia e a inflação atrapalham o projeto de reeleição do presidente. A pesquisa Genial/Quaest traz dados nesse sentido. Bolsonaro é citado como o principal responsável pelo preço dos combustíveis por 28% dos entrevistados. A Petrobras aparece em segundo (16%) e os governadores em terceiro (14%) nesse ranking. Em outro ponto considerado crucial para o desfecho da eleição, o poder de compra das famílias, o presidente toma uma senhora lavada do antecessor. Do total de entrevistados, 62% disseram que conseguiam comprar mais no governo Lula, e só 10% afirmaram comprar mais na atual gestão.