Lula confirma Zanin no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta quinta-feira a indicação de Cristiano Zanin Martins para ocupar uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já aguardada, a indicação ajuda a dissipar o clima de tensão envolvendo a articulação política do governo, um dia após a tensa votação da medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios. A confirmação do advogado do presidente para uma cadeira no Supremo e a crise de articulação do governo são temas do Giro VEJA.

