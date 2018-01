Lula confirma viagem mesmo após condenação: ‘Vou à Etiópia’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira que vai mesmo embarcar para a África nos próximos dias. O petista teve sua condenação na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro confirmada na segunda instância e viu a pena aumentar de nove para doze anos de prisão. A sentença, contudo, não impede a viagem de Lula, que já havia sido informada pela defesa do ex-presidente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

“Vou à Etiópia e segunda-feira estarei de volta aqui nesse país para lutar pelo povo trabalhador”, discursou o petista durante ato com militantes na Praça da República, em São Paulo. Lula chegou à manifestação pouco depois do fim da sessão do TRF4 que decidiu por sua condenação.

Segundo a defesa do ex-presidente, ele foi convidado pela Comissão da União Africana para participar de um “encontro de líderes” na Etiópia. Lula embarca para o continente nesta sexta-feira e volta na segunda. O evento acontecerá no sábado.