Lula confirma pedido ao TSE por prorrogação do horário de votação

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou ao TSE a prorrogação da votação em Salvador, São Paulo e Feira de Santana devido à frota reduzida de transporte público. O objetivo é garantir que eleitores prejudicados tenham tempo de votar, evitando danos pelo “banditismo” de empresários ou prefeitos. Acompanhe os detalhes.

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O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou, em entrevista coletiva com a imprensa neste domingo, 25, o pedido do Partido dos Trabalhadores ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prorrogar a votação em cidades como Salvador, São Paulo e Feira de Santana.

As cidades estão com o transporte público operando com capacidade inferior a 100%. O pior caso foi em Salvador, onde o secretário de Transportes teve a prisão decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia.

Segundo Lula, o PT entrou com um pedido no TSE para garantir que os eleitores prejudicados por atrasos de ônibus tenham a chance de votar. “Eles têm que prorrogar o horário eleitoral para não permitir que as pessoas que foram atingidas pelo banditismo de alguns empresários ou de alguns prefeitos sejam prejudicadas”, disse.

O presidente disse que vê a necessidade desse adiamento do fechamento das urnas para que a eleição seja “limpa e honesta”. Lula ainda pediu para que os eleitores não desistam de votar.

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O que aconteceu em Salvador?

Mais cedo, o TRE da Bahia determinou a prisão de Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), pela Polícia Federal, devido à redução da frota de transporte público para a população soteropolitana. Souza, no entanto, está em Paris. Ele disse que cerca de 70% dos ônibus da frota que deveriam rodar neste domingo tinham adesivos do PT e, por isso, demoraram para entrar em circulação.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Salvador determinou que todos os ônibus fossem liberados das garagens, com a frota máxima, ainda que estivessem com adesivação considerada propaganda irregular, facilitando a locomoção dos eleitores neste domingo, dia do segundo turno das eleições.

Segundo a secretaria, a prioridade segue sendo a circulação de veículos e o deslocamento da população. “A operação já está sendo normalizada através do diálogo entre as equipes da Secretaria e representantes sindicais”, diz a secretaria.

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A falta de ônibus entra em pauta em Salvador após a cidade mostrar uma vantagem expressiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

Com a totalização das urnas no primeiro turno, Lula alcançou 944.358 votos em Salvador, o equivalente a 65,26% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 391.188 votos, ou 27,03% do total válido.

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O terceiro candidato mais votado foi o escritor Augusto Cury (Avante), que recebeu 40.676 votos, correspondentes a 2,81%. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 36.320 votos (2,51%), e Renan Santos (Missão), com 29.219 votos (2,02%).

São Paulo

A capital paulista também é outro ponto importante para o petista. No primeiro turno, Lula teve 46,58% dos votos válidos em São Paulo, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 42,13%. Ou seja, o petista também saiu vitorioso na maior cidade do Brasil, embora com uma vantagem menor em relação à de Salvador.

De acordo com os petistas, apenas 60% da frota da capital paulista está em circulação. Ontem, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, determinou que o município de São Paulo colocasse 100% da frota operacional de ônibus do transporte coletivo à disposição da população neste domingo, 25, dia do segundo turno das Eleições 2026.

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O juízo atendeu a pedido em ação popular impetrada por parlamentares do PSOL. De acordo com a decisão, em caso de descumprimento, será aplicada multa de 100 mil reais ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ao presidente da SPTrans, empresa estatal que gere o transporte público por ônibus na cidade. Ainda, poderá ser caracterizado crime eleitoral.

“O direito ao transporte está previsto na Resolução TSE nº 23.751/2026, seguindo a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.013/DF do Supremo Tribunal Federal (STF)”, disse o juiz.

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A norma firmou a obrigação do poder público de oferecer transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis, de forma gratuita para o eleitorado. Ainda assim, a cidade não opera com 100% da frota, e há relatos de moradores que esperam 40 minutos por um ônibus.