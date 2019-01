Lula cita Chico Buarque em texto de Ano Novo: ‘Amanhã vai ser outro dia’

Preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 73, publicou, em suas redes sociais, uma mensagem de Ano Novo divulgada pouco antes da meia-noite desta terça-feira, 1º. Durante a noite, partidários do petista celebraram a data em frente ao prédio, com a presença de dirigentes como Gleisi Hoffmann, presidente do partido. Foi a primeira vez que ele passou a virada do ano em sua cela especial.

No texto, Lula volta a negar os crimes pelos quais foi condenado e agradece os apoiadores, dizendo que não se sente só. A postura repete o que o ex-presidente escreveu há uma semana, em mensagem de Natal.

Na véspera da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro (PSL), Lula reforça o posicionamento de que a proibição de sua candidatura na eleição presidencial foi ilegal, “desrespeitando a vontade a maioria e até uma decisão da ONU”. No mesmo contexto, afirma que: “o povo brasileiro soube enfrentar grandes desafios e injustiças. Por mais duras que fossem as condições, jamais nos curvamos às tiranias.”

A mensagem menciona que os últimos anos “foram muito difíceis para o povo brasileiro”, com “a volta da fome” e alto índice de desemprego. Para 2019, vislumbra “um ano de muita resistência, para impedir que o nosso povo seja ainda mais castigado do que já foi”.

Lula diz ser necessário garantir “a democracia plena” e que o povo brasileiro “não baixará a cabeça”. No fim da mensagem, cita trecho da música de protesto ‘Apesar de Você‘, de Chico Buarque: “amanhã vai ser outro dia”.

Confira a mensagem na íntegra:

“Meus amigos e minhas amigas,

Quero agradecer a Deus por estarmos iniciando mais um ano. Espero que esta noite todos possam estar reunidos à família e aos amigos, festejando a renovação da esperança em um mundo melhor.

Como vocês sabem, vou passar o Ano Novo numa cela em que fui preso sem ter cometido crime nenhum, condenado sem provas e sem direito a um julgamento justo. Mas não me sinto só. Não estou só.

De onde me encontro, posso ouvir e até mesmo imaginar as expressões de solidariedade e amor dos companheiros e companheiras que me acompanham nessa vigília pela democracia desde a noite de 7 de abril, quando fui ilegalmente encarcerado.

É a vocês da Vigília Lula Livre que dirijo meu primeiro e mais profundo agradecimento nesta passagem de ano. Vocês são símbolo mais forte de uma corrente de solidariedade e clamor por justiça que se estende por todo o Brasil e ao redor do mundo.

Agradeço de coração a todos e a todas, do PT, dos mais diversos partidos do Brasil e de outros países, aos que não são de partidos mas praticam a democracia, aos militantes sociais, aos religiosos e pessoas espiritualizadas, aos intelectuais, estudantes, trabalhadores da cidade e do campo, à gente boa e simples que me fortalece diariamente com manifestações, cartas e orações.

Os últimos anos foram muito difíceis para o povo brasileiro, e é nisso que penso todos os dias. A fome voltou ao nosso país, o desemprego está rondando milhões de lares, os direitos dos trabalhadores estão sendo rasgados, as políticas sociais que protegem o povo estão sendo destruídas, a economia patina.

Em 2018, nós lutamos nas urnas para mudar esta situação de forma democrática. Mas fizeram de tudo para impedir que os eleitores se pronunciassem livremente. A começar pela proibição ilegal da minha candidatura, desrespeitando a vontade da maioria e até uma decisão da ONU que garantia meus direitos políticos.

E não vamos desistir de lutar por um Brasil melhor e por um mundo de paz. Ao longo da história, o povo brasileiro soube enfrentar grandes desafios e injustiças. Por mais duras que fossem as condições, jamais nos curvamos às tiranias.

Eles podem prender uma pessoa, como fizeram comigo, mas não podem encarcerar nossas ideias, muito menos impedir o futuro. 2019 será um ano de muita resistência e muita luta, para impedir que o nosso povo seja ainda mais castigado do que já foi. O Brasil precisa mudar, sim, mas mudar para melhor.

Precisamos retomar o caminho do desenvolvimento com inclusão social. E isso se faz com transferência de renda, com geração de empregos, com investimento público e privado; isso se faz tratando os trabalhadores e os mais pobres como solução e não como problema.

Nosso objetivo em 2019 deve ser a defesa do povo brasileiro. Defender o direito à saúde e educação de qualidade. Ao emprego e à oportunidade de estudar e trabalhar em paz por um Brasil melhor.

E isso só vai ser possível garantindo a democracia plena; em que seja livre o direito de organização, de manifestação e de expressão. Em que todos sejam reconhecidos como cidadãos e cidadãs. Em que se pratique a verdadeira Justiça, sem perseguição política, ódio ou preconceito.

Eu continuo tendo fé em Deus e no povo brasileiro. Não vamos baixar a cabeça nem deixar que tirem nossa alegria de viver e de batalhar por dias melhores. Nós sempre tivemos coragem de lutar e temos coragem de recomeçar.

Desejo que o ano de 2019 seja o início de uma nova caminhada por um Brasil sem fome e sem pobreza, com emprego digno, saúde e educação para todos.

Como diz a canção do grande Chico Buarque: “Amanhã vai ser outro dia”.

Paz, amor e esperança!

Um Feliz Ano Novo para todos!

Um abraço fraterno do companheiro

Luiz Inácio Lula da Silva

Curitiba, 31 de dezembro de 2018″