Lula, Ciro e Moro ao mesmo tempo no berço do bolsonarismo

No início desta semana, todos os caminhos que levam ao Palácio do Planalto passam pelo Rio de Janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) cumprem agendas simultâneas no estado, que tem o terceiro maior colégio eleitoral do país e germinou Jair Bolsonaro (PL) para a política nacional.

Lula está desde sábado na capital fluminense, envolvido em agendas públicas e encontros fechados. Fica até quarta-feira, quando participará de evento do Grupo de Puebla, na Uerj. Antes, conversará nesta terça com lideranças do setor de combustíveis – a alta dos preços tem sido abordada pelo petista em seus discursos – e com a ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Pérez. Esta segunda ficou reservada para conversas com a classe política: pela manhã, petistas fluminenses; à tarde, prefeitos de outros partidos, incluindo aliados de Bolsonaro.

Ciro, por sua vez, prestigiou na noite de segunda-feira o evento de filiação de políticos ao PDT. Nesta terça, vai comparecer ao evento de lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Neves ao governo do estado – no sábado, o ex-prefeito de Niterói esteve no mesmo palco que Lula, no aniversário de 100 anos do PCdoB.

Já Moro tem almoço, também nesta terça, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Lá, segundo a divulgação do evento, “pretende apresentar aos empresários e membros da diretoria da ACRJ sua agenda de reformas e ações com foco na retomada do crescimento econômico no país.”