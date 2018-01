Lula chega a Porto Alegre para ato na véspera de seu julgamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 18h10 à Esquina Democrática, tradicional palco de manifestações políticas no centro de Porto Alegre, onde participará de um ato relacionado ao seu julgamento nesta quarta-feira, 24, pelo Tribunal Regional Federal (TRF4).

Lula será julgado na 8ª Turma do TRF4 no caso envolvendo o tríplex do Guarujá, supostamente dado a ele e reformado pela empreiteira OAS. Ele foi condenado na primeira instância a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sergio Moro.

O ato foi organizado por movimentos sociais e centrais sindicais e conta com a presença de políticos de outros partidos, como os senadores Roberto Requião (MDB-PR) e João Capiberibe (PSDB-AP), a deputada estadual Manuela D`Ávila (PCdoB), pré-candidata à Presidência da República, e Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que pode ser candidato ao Planalto pelo PSOL.

Do PT participam do ato, entre outros, a ex-presidente Dilma Rousseff, a senadora Gleisi Hoffmann (presidente do partido), o ex-ministro Alexandre Padilha, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, os ex-governadores do Rio Grande do Sul Tarso Genro e Olívio Dutra e os líderes do partido na Câmara e no Senado, Paulo Pimenta e Lindbergh Farias, além de outros senadores e deputados.

Os organizadores do ato falam em 40.000 pessoas presentes. A Brigada Militar não fez estimativa de público.