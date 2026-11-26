Lula avança em conversas e quer fazer primeira escalações para Esplanada até semana que vem
Após Fernando Haddad tirar o time de campo, Camilo Santana despontou como principal nome para o comando da Casa Civil
Pressionado para fazer acenos ao mercado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avançou em conversas sobre a composição da Esplanada dos Ministérios e sinalizou a aliados que pretende fazer os primeiros anúncios de novos auxiliares até a semana que vem.
Após Fernando Haddad tirar o time de campo, Camilo Santana despontou como principal nome para o comando da Casa Civil e deve ser um dos primeiros confirmados no primeiro escalão do novo mandato do petista.
Ainda que Lula tenha sondado Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para a Fazenda, aliados do presidente destacam que um convite formal ainda não foi feito.
A leitura é que, diante de sua experiência, Lula sabe que a escolha para a pasta é delicada e, por isso, deixou que a sondagem vazasse para sentir como a notícia seria recebida pelos investidores, pela classe política e pela militância.
Nada passaria, pelo menos em um primeiro momento, de um balão de ensaio.
Outra pasta que tem recebido atenção especial do mandatário é a da Segurança Pública. Como ele ainda está discutindo o desenho do novo ministério – que ainda precisa sair do papel -, interlocutores acreditam que o titular da pasta talvez não se torne público no primeiro pacote de anúncios.