Lula ataca Bolsonaro e diz que é ‘preciso embarcar de volta para o futuro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse este sábado, por meio de seu Twitter oficial, que ele e o PT serão oposição ao governo de extrema direita de Jair Bolsonaro e que ‘o Brasil precisa embarcar de volta para o futuro”.

“Aos que criticam ou temem a polarização, temos que ter coragem de dizer: nós somos, sim, o oposto de Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do muro: somos e seremos oposição a esse governo de extrema-direita que gera desemprego e exige que os desempregados paguem a conta”, escreveu.

O petista elencou críticas ao atual governo, em especial à política econômica, que ele já mostrou ser o alvo principal de sua oposição a Bolsonaro desde que saiu da prisão, na sexta-feira 8, após 580 dias encarcerado pela Lava Jato.

“Parece que enfiaram o Brasil numa máquina do tempo e nos enviaram de volta a um passado que a gente já tinha superado. O passado da escravidão, da fome, do desemprego em massa, da dependência externa, da censura, do obscurantismo. O Brasil precisa embarcar de volta para o futuro”, postou.

Na sexta-feira 22, durante o Congresso Nacional do PT, em São Paulo, Lula já havia afirmado que o PT lutará para ser o protagonista da esquerda nas próximas eleições.