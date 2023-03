Lula apresenta melhora e deve voltar ao trabalho durante a semana

O estado geral de saúde do presidente Lula é considerado bom pelos médicos. Em entrevista à CNN, o médico do presidente, Roberto Kalil, afirmou que as atividades devem ser retomadas ao longo da semana. O presidente deveria viajar neste domingo para a China, mas foi diagnosticado com influenza e broncopneumonia.

Em relação a visita à China, Kalil afirmou que houve uma discussão em relação ao risco de fazer uma viagem longa, e a decisão de ficar partiu de Lula em conjunto com a primeira-dama Janja e a equipe médica.

De acordo com Kalil, o tratamento de um quadro como o do presidente leva, em geral, entre sete e dez dias, e Lula deve retornar às atividades em breve. “Daqui a quinze dias ele teria condição de fazer qualquer viagem”, explicou.

Durante a semana, Lula deve ter reuniões no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e pode receber comitivas de representantes dos municípios que estarão em Brasília devido à “Marcha dos Prefeitos”.