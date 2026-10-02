Lula apela por voto dos idosos em ato no Rio sem Paes: ‘Vamos matar a desgraça no 1º turno’

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Em ato no Rio, Lula pediu votos de eleitores com mais de 70 anos, ressaltando a importância do comparecimento às urnas e sua própria disposição aos 80 anos. A campanha busca reduzir a abstenção e apela para a responsabilidade cívica dos idosos. Ele criticou adversários e defendeu a vitória no primeiro turno.

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O presidente Lula (PT) voltou a apelar pelo voto das pessoas com mais de 70 anos durante ato de campanha à reeleição no Rio, nesta sexta-feira, 2. Ele liderou no começo da tarde, do alto de uma caminhonete, uma caminhada pela Avenida Rio Branco, entre a Candelária e a Cinelândia, tradicional palco da esquerda na capital fluminense. A agenda não teve a presença do candidato a governador Eduardo Paes (PSD), que anunciou para esta sexta um grande evento na Baixada Fluminense ao lado de lideranças locais.

Lula fez o trajeto no Centro do Rio ao lado de Janja, dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) e dos prefeitos Eduardo Cavaliere (PSD), do Rio, e Rodrigo Neves (PDT), de Niterói. O petista, mais de uma vez, pediu à militância que trabalhe para convencer idosos a comparecer às urnas no domingo. A campanha, preocupada com a abstenção, tenta atrair eleitores desse grupo. “Nessa sexta e nesse sábado nós temos que ter preocupação e conversar com o maior número de pessoas possíveis, sobretudo conversar com as pessoas com mais de 70 anos que, por lei, não têm mais obrigação de votar”, declarou Lula.

O presidente, com 80 anos, e ao lado de Benedita, com 84, voltou a se colocar como exemplo. “Nós precisamos convencer essas pessoas que fizeram parte de construir a conquista da democracia desse país a partir do golpe militar de 64. Agora não é possível que elas não estejam motivadas a votar”, disse ao microfone, completando. “Quero dizer que tenho 80 anos e espero viver até 100, 120, e votar toda eleição porque, quando a gente vai votar, a gente não está pensando na gente”. Em seguida, o petista apela pelo voto em nome de filhos, netos e bisnetos.

Dizendo que o país não pode eleger Flávio Bolsonaro (PL), associado por ele ao Banco Master e à “quadrilha da previdência social” e também lembrado por defender um policial acusado de matar uma criança, Lula buscou animar a militância com a estratégia de falar em vitória já no dia 4. As pesquisas indicam um segundo turno contra Flávio. “Não há por que ter segundo turno se a gente pode matar a desgraça no primeiro turno”, afirmou Lula, que se despediu dizendo que iria para outro ato, em Belo Horizonte. A campanha será encerrada no sábado em São Paulo.