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Política

Lula apela por voto dos idosos em ato no Rio sem Paes: ‘Vamos matar a desgraça no 1º turno’

Caminhada deu início à maratona do presidente às vésperas do primeiro turno

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h29 | Atualizado em 2 out 2026, 14h56
Multidão de pessoas em um comício político, a maioria vestindo vermelho e agitando bandeiras. No centro, um carro branco com a inscrição LULA em letras vermelhas, cercado por apoiadores. Um guarda-chuva azul se destaca à esquerda e grandes faixas vermelhas são visíveis à direita. O ambiente é de grande agitação e apoio.
Lula em ato no Centro do Rio, na sexta-feira anterior ao primeiro turno: apelo pelo voto das pessoas com mais de 70 anos (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula apela por voto dos idosos em ato no Rio sem Paes: ‘Vamos matar a desgraça no 1º turno’ Priorize VEJA no Google

O presidente Lula (PT) voltou a apelar pelo voto das pessoas com mais de 70 anos durante ato de campanha à reeleição no Rio, nesta sexta-feira, 2. Ele liderou no começo da tarde, do alto de uma caminhonete, uma caminhada pela Avenida Rio Branco, entre a Candelária e a Cinelândia, tradicional palco da esquerda na capital fluminense. A agenda não teve a presença do candidato a governador Eduardo Paes (PSD), que anunciou para esta sexta um grande evento na Baixada Fluminense ao lado de lideranças locais.

Lula fez o trajeto no Centro do Rio ao lado de Janja, dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) e dos prefeitos Eduardo Cavaliere (PSD), do Rio, e Rodrigo Neves (PDT), de Niterói. O petista, mais de uma vez, pediu à militância que trabalhe para convencer idosos a comparecer às urnas no domingo. A campanha, preocupada com a abstenção, tenta atrair eleitores desse grupo. “Nessa sexta e nesse sábado nós temos que ter preocupação e conversar com o maior número de pessoas possíveis, sobretudo conversar com as pessoas com mais de 70 anos que, por lei, não têm mais obrigação de votar”, declarou Lula.

O presidente, com 80 anos, e ao lado de Benedita, com 84, voltou a se colocar como exemplo. “Nós precisamos convencer essas pessoas que fizeram parte de construir a conquista da democracia desse país a partir do golpe militar de 64. Agora não é possível que elas não estejam motivadas a votar”, disse ao microfone, completando. “Quero dizer que tenho 80 anos e espero viver até 100, 120, e votar toda eleição porque, quando a gente vai votar, a gente não está pensando na gente”. Em seguida, o petista apela pelo voto em nome de filhos, netos e bisnetos.

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Dizendo que o país não pode eleger Flávio Bolsonaro (PL), associado por ele ao Banco Master e à “quadrilha da previdência social” e também lembrado por defender um policial acusado de matar uma criança, Lula buscou animar a militância com a estratégia de falar em vitória já no dia 4. As pesquisas indicam um segundo turno contra Flávio. “Não há por que ter segundo turno se a gente pode matar a desgraça no primeiro turno”, afirmou Lula, que se despediu dizendo que iria para outro ato, em Belo Horizonte. A campanha será encerrada no sábado em São Paulo.

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Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
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