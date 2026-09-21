Lula aparece numericamente à frente de Flávio em três de cinco pesquisas mais recentes de segundo turno

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Cinco pesquisas recentes mostram Lula e Flávio Bolsonaro em um cenário de segundo turno disputado. Lula lidera numericamente em três, Flávio em duas. A maioria dos levantamentos indica empate técnico, com apenas uma pesquisa apontando vantagem estatística para o presidente. Entenda os detalhes de cada levantamento.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em três das cinco pesquisas mais recentes que testaram um eventual segundo turno entre os dois. BTG/Nexus, Datafolha e CNT/MDA colocam o presidente na dianteira do placar, enquanto Quaest e AtlasIntel registram o senador à frente. O quadro, porém, é mais apertado do que a simples comparação dos percentuais sugere: em quatro dos cinco levantamentos, a diferença está dentro da margem de erro.

A exceção é a CNT/MDA, que registra Lula com 47,3% e Flávio com 40%, distância de 7,3 pontos percentuais, superior à margem de erro de 2,2 pontos. Nas demais pesquisas, nenhum dos dois abre uma vantagem estatisticamente definida sobre o adversário.

Em quais pesquisas Lula aparece numericamente à frente?

A pesquisa mais recente, divulgada nesta segunda-feira, 21, pelo BTG/Nexus, mostra Lula com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 45% de Flávio. A vantagem numérica de 1 ponto percentual fica dentro da margem de erro de 2 pontos, o que mantém os dois em empate técnico. Na rodada anterior, o placar era de 47% a 46% para o presidente, ou seja, os dois oscilaram 1 ponto para baixo e mantiveram a mesma distância.

O Datafolha também coloca Lula numericamente à frente. O presidente tem 46% e Flávio, 44%. A diferença de 2 pontos está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais do levantamento.

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A maior distância favorável ao petista aparece na CNT/MDA. Lula registra 47,3%, contra 40% de Flávio. É o único dos cinco levantamentos em que a distância entre os dois supera a margem de erro.

Onde Flávio aparece numericamente à frente?

Quaest e AtlasIntel apresentam o cenário inverso, embora também com empate técnico.

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Na Quaest, Flávio tem 42% das intenções de voto, diante de 40% de Lula. A diferença de 2 pontos está dentro da margem de erro, também de 2 pontos percentuais. Na rodada anterior, os dois apareciam numericamente empatados, com 41% cada.

O AtlasIntel registra a menor distância entre os dois candidatos. Flávio aparece com 47,2%, e Lula, com 46,8%, apenas 0,4 ponto percentual separa os dois. Como a margem de erro é de 1 ponto, o resultado configura empate técnico.

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Como foram feitas as pesquisas?

A rodada mais recente do BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00485/2026.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro, com margem de erro de 2 pontos, nível de confiança de 95% e registro BR-04029/2026.

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A AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado sob o número BR-06221/2026.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro, com margem de erro de 2 pontos e nível de confiança de 95%. O registro é BR-03607/2026.

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A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, tem margem de erro de 2,2 pontos e nível de confiança de 95%, sob o registro BR-06902/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.