O que mostra a nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Nova rodada da pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) feita em conjunto com o instituto MDA e divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), nos cenários de primeiro e segundo turno.

Na simulação da primeira rodada de votação, Lula tem 41,8% da preferência, ante 28,2% do senador, uma vantagem de quase catorze pontos percentuais. Já em um eventual embate direto entre eles, o petista teria 49,3%, enquanto o senador do PL fica com 36,8% — dianteira de 12,5 pontos percentuais. Na última edição da pesquisa, divulgada em abril deste ano, Lula liderava sobre Flávio por nove pontos percentuais no primeiro turno, e por cinco no segundo.

Desde então, houve a eclosão do caso “Dark Horse”, em que foi revelada a relação do senador com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Em um áudio vazado, o parlamentar pede dinheiro ao banqueiro para financiar a cinebiografia do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Veja os números da pesquisa CNT/MDA para a Presidência:

Primeiro turno

Lula (PT): 41,8% (tinha 39% em abril)

41,8% (tinha 39% em abril) Flávio Bolsonaro (PL): 28,2% (tinha 30%)

28,2% (tinha 30%) Ronaldo Caiado (PSD): 4%

4% Romeu Zema (Novo): 2,8%

2,8% Joaquim Barbosa (DC): 2,3%

2,3% Renan Santos (Missão): 2%

2% Michel Temer (MDB): 1,9%

1,9% Augusto Cury (Avante): 1,8%

1,8% Branco/nulo: 7%

7% Indecisos: 7,9%

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Segundo turno

Lula (PT): 49% (tinha 45% em abril)

49% (tinha 45% em abril) Flávio Bolsonaro (PL): 37% (tinha 40%)

37% (tinha 40%) Branco/nulo: 11,2%

11,2% Indecisos: 2,7%

Sobre a pesquisa

O levantamento CNT/MDA foi feito com 2.002 entrevistas entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04256/2026.