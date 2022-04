Lula: Aliado indultado por Bolsonaro cometeu ‘barbaridade’ contra STF

Em evento com famílias carentes do distrito de Brasilândia, em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste sábado, 30, o presidente e adversário político Jair Bolsonaro e afirmou que o oponente “só tem ódio” e que recentemente um aliado do ex-capitão cometeu o que classificou como “barbaridade” ao atacar o Supremo Tribunal Federal (STF). O petista, que hoje lidera as pesquisas de intenção de votos mas vê o atual mandatário encurtar a distância que separa os dois a cada levantamento, disse que Bolsonaro é um “Zé Ninguém” e declarou que ele, em vez de beneficiar apenados “que merecem” o indulto presidencial, preferiu agraciar o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pela Suprema Corte a quase dez anos de cadeia por ameaças contra ministros do tribunal.

O STF é alvo de recorrentes ataques do ex-capitão, que alega que magistrados como Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes o impedem de governar por barrar decisões tomadas pelo Executivo. Barroso foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STF) quando Bolsonaro resolveu escalar o discurso de contestação às urnas eletrônicas; Moraes, futuro chefe do TSE, é relator no STF de processos incômodos aos bolsonaristas, como o que apura o financiamento de ataques às instituições e a formação de milícias digitais.

“Só tem uma razão para eu voltar a ser candidato a presidente da República, é recuperar a dignidade do povo brasileiro. (…) O Brasil tem que ter um presidente que converse com os Estados Unidos, que converse com a China, que converse com a Bolívia, que converse com a Argentina, que converse com o mundo inteiro. Nós temos um Zé Ninguém que não conversa com ninguém, que só sabe levantar cinco horas da manhã para contar mentira, são sete mentiras por dia”, discursou. “Um homem que não conhece a palavra solidariedade, um homem que não conhece a palavra afeto, um homem que não conhece a palavra amor, um homem que não conhece a palavra cultura, um homem que não conhece a palavra educação. Ele só conhece ódio, ódio, ódio e ódio. É ódio contra a mulher, é ódio contra o negro, ódio contra o PT, ódio contra o sindicalista, ódio contra LGBT, ódio contra quilombola e agora é ódio com a Suprema Corte. Ele agora resolveu brigar com a Suprema Corte”, disse o ex-presidente.

“Esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, resolveu dar indulto para um amigo seu, que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Esse homem não tem sentimento”, afirmou Lula, que aproveitou para elencar atitudes de Bolsonaro que devem ser exploradas na campanha presidencial, como a falta de empatia com familiares das centenas de milhares de famílias de vítimas da Covid, as provocações e ataques do presidente a grupos minoritários, como quilombolas e LGBTQIA+, e a idolatria do ex-capitão ao mundo armamentista.

“Hoje nós temos um presidente que não derramou uma lágrima por 650.000 pessoas que morreram por conta da Covid. Não derramou uma lágrima para a catástrofe que houve em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, senão ele estaria distribuindo livro didático nas escolas, ele gosta é de arma. Ele gosta é de distribuir arma, ele gosta é de abrir escola de tiro ao alvo”, resumiu Lula.

