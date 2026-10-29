Lula alfineta Milei ao agradecer cumprimento de ex-presidente argentino por vitória

Com a recondução de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, o país pode continuar em uma difícil relação com a política argentina. Enquanto o ex-presidente Mauricio Macri, que é de centro-direita, felicitou o petista, Javier Milei, atual presidente argentino, permaneceu em silêncio. Ao responder à mensagem de Macri, Lula aproveitou para lamentar o que considera uma deterioração do diálogo entre os dois países — uma referência indireta ao atual presidente argentino, que apoiou Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha.

“Quero saudar o povo brasileiro e parabenizar Lula da Silva por sua quarta vitória eleitoral. Que seu novo mandato traga prosperidade e crescimento para o país e também para a região”, escreveu Macri no X. Lula agradeceu os cumprimentos e afirmou compartilhar o desejo de uma América do Sul comprometida com o desenvolvimento e a prosperidade. Em seguida, acrescentou: “E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre nossos países se discutiam e se solucionavam de maneira civilizada e republicana”.

Embora não tenha citado Milei nominalmente, a frase de Lula contrasta com a postura do governo argentino diante do resultado brasileiro. Na terça-feira, 27, o porta-voz da Presidência argentina, Adrián Ravier, afirmou que o governo havia tomado conhecimento da vitória, mas não faria pronunciamento oficial nem divulgaria comunicado de congratulação. Como justificativa, alegou que Lula não havia cumprimentado pessoalmente Milei após sua eleição, em 2023.

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A justificativa, porém, omite que Lula publicou uma mensagem após a eleição argentina de 2023, na qual defendeu o respeito à democracia, parabenizou as instituições do país e desejou “boa sorte e sucesso” ao novo governo, embora sem mencionar Milei pelo nome.