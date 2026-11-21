Quase um mês após ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda reflete sobre o novo desenho da Esplanada, mas a escalação para o comando do Ministério das Relações Exteriores parece já estar definida.

Segundo fontes próximas ao petista, o ex-ministro Fernando Haddad chegou a aparecer como alternativa para o Itamaraty nos últimos dias, mas o histórico de Lula em indicar diplomatas para a pasta deve ser mantido.

Internamente, a avaliação é que o embaixador Mauricio Lyrio está pronto para suceder Mauro Vieira.

O atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente ganhou muitos pontos com Lula por seu papel na negociação sobre o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros.