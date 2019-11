O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva publicou em sua conta no Twitter um agradecimento público ao ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à Presidência da República em 2018 Fernando Haddad (PT).

“Eu quero agradecer o Fernando Haddad, de coração. Eu pedi pra ele ser candidato e ele foi. Agradeço a dignidade que você teve de representar o povo brasileiro”, tuitou Lula no começo da noite deste domingo, 17.

Eu quero agradecer o @Haddad_Fernando, de coração. Eu pedi pra ele ser candidato e ele foi. Agradeço a dignidade que você teve de representar o povo brasileiro. — Lula (@LulaOficial) November 17, 2019

Haddad substituiu o ex-presidente da corrida presidencial como candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) depois que a Justiça Eleitoral declarou Lula inelegível com base da lei da Ficha Limpa. Dias depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em setembro de 2018, o PT passou a usar o mote “Haddad é Lula” em suas propagandas.

Lula cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na sede da Polícia Federal em Curitiba até o último dia 8, quando foi solto com base da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que inverteu o entendimento anterior da Corte a respeito do cumprimento de pena após condenação em segunda instância.