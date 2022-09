Lula afirma que eleitor que não votar ‘não terá direito de reclamar’

Na reta final para as eleições do próximo dia 2 de outubro e em busca de votos que permitam liquidar a fatura já em primeiro turno, o ex-presidente Lula afirmou nesta quarta-feira, 14, que o eleitor que não comparecer às urnas não terá o direito de reclamar após o resultado final. Líder nas pesquisas de intenção de votos, o petista repete um temor frequente na coordenação de sua campanha, a de que seus apoiadores, por integrarem uma parcela mais humilde da população, sequer saiam de casa no domingo de votação e comprometam seu desempenho em busca de um terceiro mandato presidencial.

Pesquisa divulgada pelo PoderData mostra que ‘lulistas’ que admitem que podem não comparecer ao dia das eleições são o dobro de ‘bolsonaristas’. O levantamento aponta que 49% dos que não têm certeza se vão votar têm Lula como candidato preferencial. Outros 22% que não têm certeza se vão votar têm Jair Bolsonaro como nome de predileção.

“Nós temos quase 20% da população que na pesquisa diz que vão se abster. Tem pessoas que falam: ‘eu não vou votar, eu não ligo para voto, não tem importância’. Ora, o cara que não vota significa que ele depois não tem direito de reclamar”, afirmou o ex-presidente em um encontro, em São Paulo, com cooperativas de vários setores da economia popular. Ao falar sobre a perda do direito dos potenciais eleitores ausentes, Lula se dirigia a uma plateia formada por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e os principais líderes nacionais do MST, como João Pedro Stedile, Gilmar Mauro e João Paulo Rodrigues, coordenador de mobilização da campanha petista à Presidência.

Nas últimas eleições presidenciais, a temida abstenção citada por Lula representou 20,3% do eleitorado no primeiro turno, o que equivale a quase 30 milhões de brasileiros.