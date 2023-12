Lula afaga Haddad após aprovação da reforma tributária: ‘Fato histórico’

Um dia após a aprovação da reforma tributária, o presidente Lula fez um afago a Fernando Haddad e pediu aplausos ao ministro da Fazenda por ter coordenado o que chamou de um “fato histórico”. O gesto aconteceu durante um evento em São Paulo na manhã deste sábado, 16.

Logo na abertura do discurso, Lula disse que Haddad, que participava da cerimônia, precisaria seria lembrado. “Ontem, nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da república brasileira, uma política de reforma tributária, numa votação democrática num Congresso em que a gente tem minoria”, discursou o presidente.

“Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva de palmas especialmente por ter coordenado isso”, acrescentou o presidente. Além de Haddad, Lula destacou a “capacidade” do ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, e dos líderes do governo Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE).

Em meio a dificuldades do Planalto com o Congresso, o ministro Fernando Haddad passou a encabeçar pessoalmente as negociações com deputados e senadores. No auge da crise política, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a propor ao presidente que colocasse Haddad na articulação política, sacando Padilha da cadeira.

As principais reclamações dos congressistas, que ainda não cessaram, referem-se à demora do chefe da Secretaria de Relações Institucionais em cumprir promessas relativas à liberação de emendas e de cargos.

Lula também faz gestos a Padilha

No pronunciamento, Lula também fez acenos a Alexandre Padilha.

“O Padilha tem uma função especial. É o coordenador do governo no Congresso Nacional. É o cara que mais apanha, é o cara que é mais cobrado, porque ele vai fazer acordo, ele fica prometendo coisa, depois a gente não pode entregar a coisa que ele promete. E aí as pessoas querem dificultar a votação”, destacou o presidente.

E acrescentou: “Aí tem que entrar o Haddad, tem que entrar o Wagner. Por último, quando não tem mais jeito, tem que entrar eu para atender a demanda que ele prometeu e que a gente tem que cumprir”.

Lula ainda disse ser de uma geração que “quando a gente promete a gente cumpre”. “É mais fácil não prometer do que a gente ficar prometendo e na hora de entregar, não entrega.”

Aprovação da reforma tributária

A reforma tributária foi aprovada em definitivo na Câmara nesta sexta, 15. A pauta havia sido aprovada na Casa em julho e depois passou pelo Senado em novembro. Como sofreu modificações, precisou ser analisada novamente pelos deputados. O texto segue para promulgação, o que deve acontecer na semana que vem, segundo afirmou Arthur Lira após a votação.

Nesta sexta, no primeiro turno da votação, foram 371 votos favoráveis e 121 contra. Já no segundo, 365 deputados votaram a favor e 118 foram contra. Por se tratar de uma mudança constitucional, a proposta precisava de, no mínimo, 308 votos em dois turnos de votações.

O que diz a PEC

A PEC reorganiza a tributação sobre o consumo no Brasil. Cinco impostos atuais (PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI) serão substituídos por uma alíquota de Imposto sobre Valor Agregado. O IVA será dividido em dois no momento do recolhimento: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que será direcionada para a União, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que irá para estados e municípios.

A alíquota-padrão do IVA, que será definida em lei complementar, foi estimada pelo Ministério da Fazenda, quando o texto saiu pela primeira vez da Câmara, entre 26,5% e 27%. Após a aprovação da PEC pelo Senado, o valor do tributo subiu para 27,5%.

