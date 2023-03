Lula afaga adversários com medalha, nomeação e até repreendendo petistas

Ao mesmo tempo em que vem destilando raiva contra o senador Sergio Moro (União-PR), a quem não perdoa pelos 580 dias de cadeia em Curitiba, o presidente Lula não tem poupado afagos a adversários políticos. Esses afagos têm sido distribuídos em forma de condecoração, indicação para cargos no exterior e até em repreensão aos companheiros do partido.

O caso do deputado Coronel Zucco, por exemplo. O parlamentar é um dos mentores da proposta de criação da CPI do MST. Se instalada, a comissão tem potencial para criar sérios embaraços ao governo e pode até mesmo atrapalhar a tramitação de projetos importantes. Isso, porém, não impediu que o congressista fosse indicado para receber a Ordem do Mérito Militar no grau de Grande-Oficial, comenda entregue pelo Ministério da Defesa. O decreto foi assinado pelo presidente Lula.

Outra demonstração de boa vontade foi feita em relação à senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). Lula tem apoiado a recondução dela para o Comitê da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. A parlamentar é autora de diversos pedidos de investigação ao Ministério Público sobre as ligações de petistas com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002.

Em mais uma terceira demonstração de que nem todo adversário político é inimigo, Lula saiu em defesa da governadora Raquel Lyra. Durante o lançamento de um programa federal em Pernambuco na última terça-feira, a governadora foi vaiada por petistas presentes à solenidade. “As mesmas pessoas que têm a liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidada por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante os quatro anos que ele esteve na Presidência da República”.

As gentilezas, porém, cessam quando surge o nome do senador Sergio Moro. O presidente fica transtornado ao simplesmente ouvir qualquer citação ao ex-juiz da Lava-Jato. O petista já confidenciou isso a mais de uma pessoa.