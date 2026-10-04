Luciano Zucco é eleito governador do Rio Grande do Sul em 1º turno
Ficam derrotados Juliana Brizola (PDT) e o sucessor do governador Eduardo Leite, Gabriel Souza, ambos do MDB
O deputado federal Luciano Zucco (PL) foi matematicamente eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno neste domingo, 4. Até o momento, ele tem 58% dos votos, ante 32% de Juliana Brizola (PDT).
A eleição de Zucco enterra o sonho de sucessão do governador Eduardo Leite (PSD), que tem uma gestão bem avaliada e tentou emplacar seu vice, Gabriel Souza (MDB), que aparece em terceiro, com 8,4% dos votos.