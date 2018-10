O apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, que chegou a ser cogitado como presidenciável nessas eleições, disse que não se sentir representado neste segundo turno, disputado entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Independentemente do vencedor, o apresentador disse que será “resistência positiva”.

“Vamos olhar para frente, pensar no país que gostaríamos de viver. Independentemente de quem vencer, seremos resistência positiva”, afirmou Huck, que rebateu uma notícia publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A reportagem diz que o movimento Agora!, liderado por Luciano Huck, teria vetado a divulgação de um posicionamento contrário à candidatura de Jair Bolsonaro, que foi aprovado pela maioria de seus participantes. “Não vetei nada. Não me colocaria neste papel no Movimento Agora. Respeito a diversidade do grupo”, escreveu o apresentador em nota publicada em seu Twitter.

No último dia 20 de outubro, trechos de uma live de Huck ganharam visibilidade nas redes sociais. No vídeo, o apresentador dizia que nunca votaria no PT e que Bolsonaro tinha uma chance de ouro de ‘ressignificar a política’.

Após a repercussão, ele foi às redes sociais dizer que as frases tinham sido tiradas de contexto.

(com Estadão Conteúdo)