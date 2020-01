Huck: ‘Crescimento sem redução da desigualdade é como amor sem beijo’

O apresentador de TV Luciano Huck participou de um almoço nesta quinta-feira, 23, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Huck escolheu a desigualdade como tema da palestra que fez a cerca de 40 pessoas em uma sala do evento. “Crescimento econômico sem redução da desigualdade é como amor sem beijo, Batman sem Robin, Bonnie sem Clyde”, afirmou Huck.

O ponto alto da apresentação aconteceu quando o apresentador contou a história de um rapaz chamado Douglas, morador de uma área pobre do Rio de Janeiro. Segundo Huck, Douglas lhe contou que seu sonho era que, no futuro, sua família pudesse ir a menos enterros e mais formaturas. O rapaz, que trabalhava como faxineiro em uma escola particular, contou o apresentador, havia perdido um primo que levara um tiro. “Creio que esse deveria ser o mantra para todos nós na América Latina”, afirmou Huck.

Segundo ele, é inútil falar em crescimento econômico sem encontrar maneiras de redistribuir riqueza. Essa é a única maneira de livrar as novas gerações da loteria de CEPs que exclui milhões de pessoas nos países latino-americanos, concluiu.

O apresentador chegou a Davos nessa quarta-feira, 22, e postou um vídeo explicando o que é o Fórum.