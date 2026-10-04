Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputarão 2º turno no Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno pelo governo do Espírito Santo. Com 99,85% das urnas apuradas, Pazolini obteve 49,64% dos votos válido se terminou a primeira etapa da eleição na primeira colocação, enquanto Ferraço obteve 34,07% e avançou para a segunda rodada. A diferença entre os dois candidatos foi de quinze pontos percentuais.

Helder Salomão (PT) terminou a disputa em terceiro lugar, com 15,32% dos votos válidos. Breno Barcelos (Missão) teve 0,85%, enquanto Rafael Demuner (UP) registrou 0,13%.

A eleição no Espírito Santo contou com cinco candidatos ao governo. No levantamento da Real Time Big Data divulgado em setembro, Ferraço aparecia com 45% dos votos válidos, ante 37% de Pazolini. Helder Salomão tinha 14%, Breno Barcelos e Rafael Demuner não pontuaram.

A partir de agora, os dois candidatos terão de ampliar suas alianças e disputar o eleitorado que optou pelas três candidaturas eliminadas no primeiro turno.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. No Espírito Santo, 2.990.490 eleitores estão aptos a votar.