Loja de chocolates de Flávio Bolsonaro também foi alvo de operação

O senador Flávio Bolsonaro (Aliança-RJ) também foi alvo da operação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 18. Os promotores do MP do Rio estiveram na franquia da Kopenhagen no shopping Via Parque, na Zona Oeste da capital fluminense.

Veja confirmou com lojistas do shopping que promotores e policiais estiveram na loja pela manhã. O estabelecimento só abriu as portas depois do almoço. Flávio e a esposa Fernanda Antunes Bolsonaro são sócios no estabelecimento.

A operação de hoje tem o objetivo de elucidar as suspeitas envolvendo um esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio, filho mais velho do presidente, à época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Ministério Público desconfia que o senador recebia parte dos salários de seus ex-funcionários.

A suspeita veio à tona há um ano, por meio de um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que indicou operações financeiras atípicas nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor, segurança e motorista de Flávio. Uma das linhas de investigação indica que Queiroz era responsável por arrecadar parte dos salários dos funcionários do gabinete e repassar ao então deputado estadual.

O MP também realizou buscas e apreensões em endereços de Queiroz e Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro.

No mandado de busca e apreensão, expedido em 17 de dezembro, o juiz Flávio Itabaiana de Olveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio, autorizou o Ministério Público a ter “acesso a extração de qualquer conteúdo armazenado nos materiais apreendidos, inclusive registros de diálogos telefônicos ou telemáticos, como mensagens SMS ou de aplicativos WhatsApp”.

Com acesso a esse material, o Ministério Público poderá analisar todas as mensagens trocadas por ex-assessores de Flávio Bolsonaro nos últimos anos.