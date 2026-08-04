Lobista que deu dinheiro a assessor de Lula deve mais de meio milhão de reais ao fisco

A empresária Roberta Luchsinger, identificada pela Polícia Federal (PF) como autora de um repasse a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve mais de R$ 500 mil em impostos. Apontada como lobista e investigada no âmbito da Operação Sem Desconto, Roberta Luchsinger é amiga pessoal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

Em nota, Marcola admitiu que recebeu a transferência, mas disse que se trata de um “empréstimo pessoal”, que foi “contraído e quitado”. O valor não foi divulgado.

Extratos da RL CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÕES S. A. , de propriedade de Roberta, apontam uma dívida de R$ 531. 770,46 em impostos. A empresa é descrita como responsável por “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios”.

O empréstimo dela a Marcola é citado em inquérito solicitado pela PF para investigar ligações de Lulinha com o governo, autorizado pelo ministro do STF Flávio Dino.