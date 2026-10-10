Lobista cita captação de dinheiro para filme de Lula em governos do PT, diz coluna
Investigada com Lulinha no escândalo do INSS, Roberta Luchsinger falou em mensagens sobre dinheiro para documentário de Oliver Stone
A lobista Roberta Luchsinger, investigada no escândalo dos desvios bilionários de pensões e aposentadorias da Previdência Social por uma suposta sociedade oculta com o filho mais velho de Lula e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, para viabilizar contratos de empresários com órgãos federais durante o atual governo, citou em mensagens a captação de dinheiro para o documentário do cineasta Oliver Stone sobre o presidente junto a gestões estaduais comandadas pelo PT.
Segundo informações da colunista Andreza Matais, do portal Metrópoles, Roberta escreveu em abril de 2024 para Gustavo Gaspar, assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA) com quem ela tinha à época um relacionamento amoroso, que o empresário Marcelo Bittencourt e um homem chamado Zé estavam “captando muito dinheiro” para o filme “usando o nome do presidente”.
As informações publicadas pelo Metrópoles se tornam mais uma peça de um quebra-cabeça que começou com a revelação, em reportagem de VEJA, de um áudio em que o ex-banqueiro do Master Daniel Vorcaro relata ter feito pagamentos de propina ao Instituto Lula e repassado dinheiro ao filme do presidente por fora da contabilidade regular.
“Amor, seguinte… o Fábio (Luís Lula da Silva, o Lulinha) tava agora falando comigo q o Marcelo junto do Zé tá indo em tds estados onde o pt governa pra captar dinheiro p o filme do Oliver stone”, afirma Roberta na conversa com Gaspar em abril de 2024. “O pai do fabio achou o filme uma bosta, falou pra eu assistir e depois ir lá falar com ele. Mas q estão captando mto dinheiro usando o nome do presidente. Ele odeio (sic) isso”, acrescentou.
Em março daquele mesmo ano, Bittencourt havia enviado um texto a Roberta explicando as contrapartidas para quem comprasse uma “cota” de financiamento do documentário sobre Lula. Por 300.000 dólares, o patrocinador teria direito a dois ingressos para a estreia do filme, com 250 pessoas e a presença do presidente e de Oliver Stone. Um aporte de 500.000 dólares dava direito a quatro convites para a estreia e dois ingressos para o festival de cinema de Cannes, na França, e a “possibilidade de colocar o logo no filme como apoiador”.
Quem destinasse 1 milhão de dólares ao projeto receberia dois convites para o lançamento em Cannes, quatro ingressos para a estreia no Brasil e o direito de usar “o espaço do lançamento para se colocar como apoiador”. Cerca de três meses depois, Roberta conversava com o então embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, e se referiu a Marcelo Bittencourt como “o financiador do filme” de Oliver Stone sobre Lula.