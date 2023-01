Livro vai revelar bastidores da guerrilha digital de Lula na campanha

O deputado federal André Janones (Avante-MG), que coordenou a campanha de Lula nas redes sociais em 2022, anunciou que vai lançar um livro. O título já está escolhido: “Janonismo cultural”. A expressão é uma autodefinição sobre o trabalho dele, a partir do instante em que recebeu a missão de tentar romper a hegemonia bolsonarista na internet.

Durante o período eleitoral, Janones coordenou uma milícia digital esquerdista responsável por produzir conteúdos e material de apoio à candidatura do PT. O modus operandi guardava muitas semelhanças com o que era feito pela tropa de choque de Bolsonaro desde 2018, principalmente por envolver a difusão de notícias falsas sem qualquer pudor. O trabalho contou com uma rede de colaboradores de todas as partes do País, foi considerado bem-sucedido e contribuiu para a derrota de Bolsonaro nas urnas.

Mesmo assim, Janones não foi contemplado com nenhum cargo no governo até o momento. Seu partido, o Avante, chegou a pressionar Lula por algum espaço na Esplanada, mas até não obteve qualquer sinalização favorável. Agora, ele pretende revelar no livro os bastidores dessa operação — com ou sem cargo no governo.