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Política

Livro propõe roteiro de reformas para conter a escalada autoritária no país

Lançamento do LAUT traça ações práticas para blindar as instituições e a sociedade civil antes e depois das eleições de outubro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 18h30
Bandeira do Brasil, na capital federal.
Livro propõe radicalizar a democracia em vez do extremismo político (Ueslei Marcelino/Divulgação)
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Radicalizar a democracia em vez do extremismo político, essa é a premissa do novo livro “Como desarmar o autoritarismo no Brasil: uma agenda para a desradicalização”. A publicação é uma obra coletiva, que reúne especialistas dedicados a refletir sobre as razões históricas por trás da escalada antidemocrática que vive o país nos últimos anos e propor uma agenda prática de ações que fortaleça a igualdade e o pluralismo.

A obra publicada pela editora Tinta-da-China Brasil, identifica cinco esferas da vida política nacional que têm sido alvo de investidas autoritárias e, por consequência, de erosão democrática em variados graus:

  • Comunicação
  • Educação
  • Forças Armadas e Polícias
  • Religião
  • Sistema de Justiça

Para proteger esses setores, apontados como “arenas centrais”, os treze especialistas reunidos na obra, defendem reformas institucionais, essas transformações devem ser norteadas por três pilares fundamentais: controle, imparcialidade e pluralismo.

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Um dos objetivos práticos de “Como desarmar o autoritarismo no Brasil” é servir como um guia estratégico para que a sociedade civil possa agir de maneira organizada na tentativa de restabelecer o espírito democrático no país, assegurando que as disputas da esfera política ocorram dentro da legalidade e em respeito aos direitos humanos.

A publicação ganha ainda mais importância por conta do período eleitoral que se aproxima, em outubro os brasileiros vão às urnas para escolher: presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais.

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A obra é organizada por Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni, que também ficaram responsáveis pela assinatura de alguns dos capítulos, e a orelha é de Lilia Moritz Schwarcz. O novo livro já está em pré-venda e integra a coleção do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) da Tinta-da-China Brasil.

Ficha técnica: Como desarmar o autoritarismo no Brasil

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• Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni (orgs.)

• Coleção LAUT

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• 304 págs.

• R$ 89,90.

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Capa de livro com formas geométricas em tons de laranja, vermelho e rosa, e texto branco: Como desarmar o autoritarismo no Brasil. Uma agenda para a desradicalização. Logotipos Tinta da China Brasil e LAUT no topo
(Divulgação/Divulgação)

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TAGS:
autoritarismo
Democracia
Eleições
Política
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