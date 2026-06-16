Livro propõe roteiro de reformas para conter a escalada autoritária no país

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O novo livro “Como desarmar o autoritarismo no Brasil” propõe uma agenda para fortalecer a democracia e combater o extremismo. A obra coletiva analisa as razões da escalada antidemocrática no país, sugerindo reformas institucionais em cinco esferas-chave para guiar a sociedade civil no restabelecimento do espírito democrático, essencial no atual cenário eleitoral.

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Radicalizar a democracia em vez do extremismo político, essa é a premissa do novo livro “Como desarmar o autoritarismo no Brasil: uma agenda para a desradicalização”. A publicação é uma obra coletiva, que reúne especialistas dedicados a refletir sobre as razões históricas por trás da escalada antidemocrática que vive o país nos últimos anos e propor uma agenda prática de ações que fortaleça a igualdade e o pluralismo.

A obra publicada pela editora Tinta-da-China Brasil, identifica cinco esferas da vida política nacional que têm sido alvo de investidas autoritárias e, por consequência, de erosão democrática em variados graus:

Comunicação

Educação

Forças Armadas e Polícias

Religião

Sistema de Justiça

Para proteger esses setores, apontados como “arenas centrais”, os treze especialistas reunidos na obra, defendem reformas institucionais, essas transformações devem ser norteadas por três pilares fundamentais: controle, imparcialidade e pluralismo.

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Um dos objetivos práticos de “Como desarmar o autoritarismo no Brasil” é servir como um guia estratégico para que a sociedade civil possa agir de maneira organizada na tentativa de restabelecer o espírito democrático no país, assegurando que as disputas da esfera política ocorram dentro da legalidade e em respeito aos direitos humanos.

A publicação ganha ainda mais importância por conta do período eleitoral que se aproxima, em outubro os brasileiros vão às urnas para escolher: presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais.

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A obra é organizada por Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni, que também ficaram responsáveis pela assinatura de alguns dos capítulos, e a orelha é de Lilia Moritz Schwarcz. O novo livro já está em pré-venda e integra a coleção do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) da Tinta-da-China Brasil.

Ficha técnica: Como desarmar o autoritarismo no Brasil

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• Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni (orgs.)

• Coleção LAUT

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• 304 págs.

• R$ 89,90.

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