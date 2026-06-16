Livro propõe roteiro de reformas para conter a escalada autoritária no país
Lançamento do LAUT traça ações práticas para blindar as instituições e a sociedade civil antes e depois das eleições de outubro
Radicalizar a democracia em vez do extremismo político, essa é a premissa do novo livro “Como desarmar o autoritarismo no Brasil: uma agenda para a desradicalização”. A publicação é uma obra coletiva, que reúne especialistas dedicados a refletir sobre as razões históricas por trás da escalada antidemocrática que vive o país nos últimos anos e propor uma agenda prática de ações que fortaleça a igualdade e o pluralismo.
A obra publicada pela editora Tinta-da-China Brasil, identifica cinco esferas da vida política nacional que têm sido alvo de investidas autoritárias e, por consequência, de erosão democrática em variados graus:
- Comunicação
- Educação
- Forças Armadas e Polícias
- Religião
- Sistema de Justiça
Para proteger esses setores, apontados como “arenas centrais”, os treze especialistas reunidos na obra, defendem reformas institucionais, essas transformações devem ser norteadas por três pilares fundamentais: controle, imparcialidade e pluralismo.
Um dos objetivos práticos de “Como desarmar o autoritarismo no Brasil” é servir como um guia estratégico para que a sociedade civil possa agir de maneira organizada na tentativa de restabelecer o espírito democrático no país, assegurando que as disputas da esfera política ocorram dentro da legalidade e em respeito aos direitos humanos.
A publicação ganha ainda mais importância por conta do período eleitoral que se aproxima, em outubro os brasileiros vão às urnas para escolher: presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais.
A obra é organizada por Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni, que também ficaram responsáveis pela assinatura de alguns dos capítulos, e a orelha é de Lilia Moritz Schwarcz. O novo livro já está em pré-venda e integra a coleção do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) da Tinta-da-China Brasil.
Ficha técnica: Como desarmar o autoritarismo no Brasil
• Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni (orgs.)
• Coleção LAUT
• 304 págs.
• R$ 89,90.