Livres vão lançar candidatos à Câmara por quatro partidos

O movimento liberal Livres, que rompeu com o PSL após o acerto do partido com a pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro (RJ), anunciou nesta segunda-feira que não vai aderir a nenhum partido com vistas às eleições de 2018. O grupo divulgou que formará uma associação sem fins lucrativos e lançará, através de quatro legendas (PPS, Rede, Podemos e Novo), cerca de trinta candidatos à Câmara dos Deputados.

“Não estamos usando nenhum partido como barriga de aluguel. Temos compromissos fixos com esses partidos”, afirmou Paulo Gontijo, presidente interino do Livres.

A estratégia é semelhante à do Movimento Brasil Livre (MBL) que desde 2016 disputa eleições por legendas diversas. Apesar da preferência pelos partidos que tem “negociação avançada” com o Livres, o movimento não vai vetar outras adesões, com exceção da “extrema-esquerda e do PSL”, segundo Gontijo.

O foco do grupo será eleger os catorze integrantes aprovados no projeto RenovaBR, mantido por um grupo de empresários e que consiste no pagamento de bolsas e formação política à pré-candidatos. O projeto cedeu sua sede, em São Paulo, para que o Livres fizesse sua reunião de formalização e anúncio da nova posição.

Gontijo, no entanto, disse que a prioridade do movimento não é eleitoral. “Se o objetivo fosse simplesmente eleger pessoas, faria mais sentido permanecer em um partido que tem um candidato a presidente [Bolsonaro] que tem 20% das intenções de voto”, alegou.

Fundação

Disperso eleitoralmente, o Livres, que defende um aumento da liberdade individual na economia e nos costumes, se definiu como um “do thank“. De acordo com os fundadores, trata-se de um “think thank“, instituição de reflexão teórica, mas com projetos práticos.

Para tanto, pretendem executar ações de educação em comunidades carentes “pela igualdade de oportunidade” ao mesmo tempo que mantém a Fundação Índigo, instituição de formulação de políticas liberais liderado pela economista Elena Landau, ex-PSDB e uma das formuladoras do Plano Real.

Landau intermediou uma conversa do grupo com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), ocorrida no último sábado. Gontijo contou que a reunião ocorreu por um “interesse” de Alckmin em conhecer o movimento, “mas que não há negociação com o PSDB”.