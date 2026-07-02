Lista de políticos apreendida com bicheiro está na origem de operação da PF no Rio

A quinta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta quinta-feira, 2, teve início a partir da apreensão de uma lista com nomes e codinomes de políticos em um dos endereços ligados ao bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro. Os nomes estavam acompanhados de valores que, segundo desconfia a Polícia Federal, seriam pagamentos indevidos e doações eleitorais irregulares.

O bicheiro está preso desde fevereiro. Um novo mandado de prisão foi expedido na operação, desta vez pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu o aval para a ação da PF. A operação foi deflagrada a pedido da força-tarefa que vem fechando o cerco contra a infiltração de milícias e facções nas esferas de poder do Rio de Janeiro. A defesa de Adilsinho negou o pagamento de vantagens indevidas a políticos e agentes públicos.

O ex-governador Cláudio Castro (PL) constava na lista, mas não foi alvo desta fase da operação. A informação foi divulgada pelo portal g1 e confirmada por VEJA. Em nota, o ex-governador negou ter recebido qualquer repasse do bicheiro. “A simples citação de um nome em lista ou anotação produzida por terceiro não comprova recebimento de valores, irregularidade eleitoral ou prática de qualquer ato ilícito”, diz a manifestação.

A PF prendeu nesta quinta o pastor Mácio Poncio e fez buscas na casa do ex-deputado federal Marco Antônio Cabral (Solidariedade), filho do ex-governador Sérgio Cabral. A advogada Patrícia Proetti, que defende Marco Antônio, disse que ele nega qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita e que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

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Outro alvo da Polícia Federal na ação de hoje foi o ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), que já havia sido preso anteriormente na investigação. Ele estava no presídio estadual Bangu 8 e foi levado para a superintendência da PF no Rio, no centro, onde aguarda a transferência para o sistema penitenciário federal. Os advogados Daniel Bialski, Marcos Crissiuma, Felipe Fernandes de Carvalho e Gustavo Ribeiro, que representam o ex-deputado, negaram que ele tenha atuado para inibir ou embaraçar qualquer investigação, direta ou indiretamente, ou para proteger e beneficiar organizações criminosas.

“Rodrigo da Silva Bacellar pautou e pauta sua atividade política e atuação como agente público na legalidade, na impessoalidade e, principalmente, no firme combate à criminalidade organizada no Estado do Rio de Janeiro, de modo que qualquer acusação em sentido contrário se trata da mais absoluta inverdade”, afirmam em nota.

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A Operação Unha e Carne foi deflagrada em 3 de dezembro de 2025. Na ocasião, Bacellar foi preso por suspeita de vazar informações de um inquérito sigiloso da PF ao ex-deputado TH Joias, que vinha sendo investigado por envolvimento com o Comando Vermelho. Duas semanas depois, no dia 16 de dezembro, a Polícia Federal voltou às ruas na segunda fase da investigação e prendeu o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), acusado de ser o informante de Bacellar.

A terceira etapa da operação foi aberta em 27 de março para prender novamente Bacellar, que havia sido solto com tornozeleira eletrônica por ordem da Assembleia Legislativa. Moraes expediu um novo mandado de prisão depois que o mandato do ex-deputado foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mesmo processo que condenou o ex-governador Cláudio Castro (PL) no caso Ceperj.

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A fase mais recente, em 5 de maio, prendeu o deputado estadual Thiago Rangel (Avante-RJ), suspeito de operar fraudes em contratos da área de Educação do estado e de envolvimento com o crime organizado.