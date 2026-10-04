Lira derrota clã Calheiros e emplaca herdeiro como deputado federal mais votado de Alagoas
Lira e Marina JHC conquistaram as duas vagas ao Senado pelo Alagoas, impedindo Renan Calheiros de ser reeleito na Casa
Além de impor um combo de derrotas ao clã Calheiros, Arthur Lira conseguiu emplacar o seu filho Alvinho Lira como o deputado federal mais votado de Alagoas.
Lira foi eleito ao Senado ao conquistar quase 950 mil votos. Marina JHC foi a outra senadora eleita, deixando Renan Calheiros, que buscava a reeleição, na terceira colocação.
Em outra frente, JHC, apoiado por Lira, conseguiu derrotar Renan Filho e foi eleito para o governo alagoano.