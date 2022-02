A ligação de Bolsonaro a Putin que ‘parou a guerra’ por duas horas

O presidente Jair Bolsonaro ligou, neste domingo (27), para o presidente russo Vladimir Putin para falar sobre os ataques do país contra a Ucrânia. Em entrevista coletiva à imprensa dentro do Forte dos Andradas, no Guarujá, onde está hospedado para passar o Carnaval, ele contou que ambos conversaram “por duas horas” no telefone, tempo em que disse que o Brasil adotaria uma postura neutra para não “trazer as consequências do embate para o país”.

Mesmo dizendo que não daria detalhes sobre a conversa, Bolsonaro afirmou que “é um exagero falar em massacre” sobre o cerco que o exército russo faz em Kiev, capital da Ucrânia. “O mundo todo está conectado, e o que acontece há 10 mil km influencia no Brasil. Temos que ter responsabilidade em termos de negócios com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes”.

Bolsonaro também falou que o Brasil não faria nenhuma sanção ou condenação ao presidente Putin na resolução da ONU. “O voto do Brasil não está definido e não está atrelado a qualquer potência. Nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. A nossa posição com o ministro Carlos França é de equilíbrio. E nós não podemos interferir. Nós queremos a paz, mas não podemos trazer consequências para cá”, afirmou, acrescentando que “grande parte da população da Ucrânia fala russo e que são países praticamente irmãos”, ao responder uma pergunta sobre manter a neutralidade, mesmo após o avanço dos russos por cidades ucranianas provocando mortes de civis.

O presidente brasileiro disse ainda, que o povo “confiou em um comediante” sobre o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky . “Eu vou esperar o relatório da ONU para emitir a minha opinião”, comentou, defendendo o posicionamento neutro. “O mundo se preocupa com isso. Um conflito, ainda mais para a área nuclear, o mundo todo vai sofrer com isso aí. Então isso não interessa para ninguém, seria um suicídio”, completou.