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Política

Liga das escolas de samba do Rio vai inserir 500 sambistas do Carnaval carioca no ensino superior

Iniciativa da liga responsável pelos desfiles, em parceria com a Univassouras, reforça importância da qualificação da cadeia produtiva do Carnaval

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 18h30
A drone show is displayed ahead of the Mocidade Independente de Padre Miguel samba school parade on the second night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 16, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
A drone show is displayed ahead of the Mocidade Independente de Padre Miguel samba school parade on the second night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 16, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) (Mauro PIMENTEL/AFP)
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Quinhentos integrantes das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca estão prestes a ingressar no ensino superior com bolsas de estudo integrais e parciais, oferecidas por um programa criado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) em parceria com a Universidade de Vassouras (Univassouras).

Os descontos nas mensalidades serão oferecidos para quem atua nos bastidores das quadras e barracões, como componentes, ritmistas, passistas, mestres-salas e porta-bandeiras e até baluartes de cada Velha Guarda. Fazem parte do programa: União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Viradouro, Grande Rio, Mangueira e Imperatriz. A análise do perfil dos inscritos será conduzida inicialmente pela Liesa.

As oportunidades contemplam cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Logística; Marketing e de gestão Financeira; Pública; Recursos Humanos; Produção Industrial, Negócios Imobiliários; Saúde Pública e do Agronegócio. As aulas serão ministradas pela Univassouras na modalidade de ensino a distância (EAD).

Do total de bolsas, 42 serão prioritariamente integrais (com 100% de desconto nas mensalidades). O restante será de bolsas parciais, com pagamentos pela metade do preço. Os critérios de distribuição dos benefícios vão ficar a cargo da Fundação Severino Sombra (FUSVE), mantenedora da Universidade de Vassouras.

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Os interessados devem iniciar o atendimento por meio do e-mail educa@liesa.org.br. Também haverá atendimento presencial na sede da Liesa, localizada na Rua da Alfândega, nº 25, no Centro do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

 

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