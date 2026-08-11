Líder do PT na Câmara que desmaiou em reunião sofreu AVC

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, sofreu um AVC durante a reunião de líderes, nesta terça-feira, 11, de acordo com uma nota oficial divulgada pelos perfis do deputado nas redes sociais. O petista foi encaminhado para o departamento médico da Câmara após ter desmaiado no colégio de líderes.

Segundo a nota, “os exames realizados diagnosticaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. O quadro não apresenta déficit motor, nem cognitivo”. O parlamentar está internado no Hospital DF Star, em Brasília, sob observação para a realização de exames complementares.

“O deputado encontra-se consciente, orientado e interagindo adequadamente com a equipe médica que o acompanha”, diz a publicação.

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Após o ocorrido, o presidente da Casa, Hugo Motta, decidiu cancelar a ordem do dia da sessão desta terça-feira. Segundo líderes que participavam da reunião, não houve nenhuma tensão que pudesse ter sustentado o desmaio do parlamentar.

Assim que Uczai passou mal, servidores do setor médico chegaram ao colégio de líderes, fizeram os primeiros atendimentos e o levaram de maca até o departamento médico da Casa. Antes da chegada dos profissionais, Motta e os deputados Jandira Feghali e Luizinho, que são médicos, também prestaram socorros.