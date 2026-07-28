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Política

Líder do PL declara ao TSE ter 500 mil em dinheiro vivo, mas PF levou quase tudo

Na declaração de bens, Sóstenes Cavalcante informou ter um terreno avaliado em 100 mil reais

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 17h31 | Atualizado em 28 jul 2026, 18h25
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ)
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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Líder do PL declara ao TSE ter 500 mil em dinheiro vivo, mas PF levou quase tudo Priorizar nos meus resultados Google

Em sua declaração de bens ao TSE, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, informou ter 500 mil reais em espécie, decorrente da venda de um imóvel, e um terreno avaliado em 100 mil reais.

Dos 500 mil reais declarados pelo parlamentar do PL, quase todo o montante foi apreendido pela PF em operação realizada em dezembro do ano passado.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Galho Fraco, foram apreendidos 470 mil reais em espécie em um endereço ligado ao deputado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Sóstenes explicou que o montante tinha origem na venda de um imóvel e disse ser vítima de uma perseguição judicial.

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“Quem quer viver de dinheiro de corrupção bota em outro lugar, vendi um imóvel, o dinheiro, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito e está lacrado, tem origem”, afirmou o líder do PL a jornalistas.

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