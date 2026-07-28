Líder do PL declara ao TSE ter 500 mil em dinheiro vivo, mas PF levou quase tudo
Na declaração de bens, Sóstenes Cavalcante informou ter um terreno avaliado em 100 mil reais
Em sua declaração de bens ao TSE, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, informou ter 500 mil reais em espécie, decorrente da venda de um imóvel, e um terreno avaliado em 100 mil reais.
Dos 500 mil reais declarados pelo parlamentar do PL, quase todo o montante foi apreendido pela PF em operação realizada em dezembro do ano passado.
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Galho Fraco, foram apreendidos 470 mil reais em espécie em um endereço ligado ao deputado do Rio de Janeiro.
Na ocasião, Sóstenes explicou que o montante tinha origem na venda de um imóvel e disse ser vítima de uma perseguição judicial.
“Quem quer viver de dinheiro de corrupção bota em outro lugar, vendi um imóvel, o dinheiro, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito e está lacrado, tem origem”, afirmou o líder do PL a jornalistas.