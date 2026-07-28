Líder do PL declara ao TSE ter 500 mil em dinheiro vivo, mas PF levou quase tudo

Em sua declaração de bens ao TSE, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, informou ter 500 mil reais em espécie, decorrente da venda de um imóvel, e um terreno avaliado em 100 mil reais.

Dos 500 mil reais declarados pelo parlamentar do PL, quase todo o montante foi apreendido pela PF em operação realizada em dezembro do ano passado.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Galho Fraco, foram apreendidos 470 mil reais em espécie em um endereço ligado ao deputado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Sóstenes explicou que o montante tinha origem na venda de um imóvel e disse ser vítima de uma perseguição judicial.

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“Quem quer viver de dinheiro de corrupção bota em outro lugar, vendi um imóvel, o dinheiro, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito e está lacrado, tem origem”, afirmou o líder do PL a jornalistas.