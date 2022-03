Líder do MBL fala em ‘guerra’ para defender Mamãe Falei; ouça

Em uma sequência de áudios enviados para um grupo de quase 8.500 inscritos no Telegram, o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, convocou os militantes para uma “missão”: defender o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como “Mamãe Falei”, alvo de uma onda de críticas na internet pelas declarações sexistas que fez durante viagem para a Ucrânia. Santos pede aos seguidores para se mobilizarem no Twitter e rebater os ataques

“Eu sei que preciso passar uma missão para vocês. Vou passar uma missão bem clara. Vocês precisam ir para o Twitter. Vocês precisam fazer o combate às pessoas que estão atacando a gente. Vocês precisam postar várias coisas no Twitter”, disse Renan Santos, em tom de urgência. “Não precisa puxar hashtag agora. Não precisa ser agora. Mas a gente precisa dar volume na defesa, porque é um absurdo o que está acontecendo. Isso aqui é um lance para tirar a gente do jogo. Precisamos atuar nisso agora”, acrescentou o coordenador do MBL.

Em outra gravação, o coordenador do movimento se mostra indignado com a repercussão, segundo ele, “desproporcional” das declarações sexistas de Mamãe Falei. “Todos os vagabundos se juntaram para cassar Arthur. “São acusações absolutamente desproporcionais. O que a gente tem que argumentar é isso. Tem ladrão que está permanecendo nas suas posições em todas as instâncias do Legislativo e estão querendo cassar Arthur. Por que estão querendo cassar?”, questiona na gravação.

E continua: “Não é por causa da declaração dele. Quando pintou o lance do Maranhãozinho, com o dinheiro na cueca, não houve esse afã para querer cassar ele. Então, pessoal, o cenário é esse. É bem ruim. Uma coisa é o erro que ele cometeu. Outra coisa é essa resposta absolutamente desproporcional. Se vocês entenderem isso, a gente vai poder trabalhar ao longo dos próximos dias”, pontuou.

Em um terceiro áudio, no qual abusa no uso de expressões belicosas ou de baixo calão para convencer seus ouvintes, o líder do grupo disse que os apoiadores do movimento têm apenas uma escolha. “Para o inimigo, o importante é destruir o Arthur e só. Vocês têm uma só escolha: ir para a guerra agora, com seu soldado e os erros dele, ou não ir para a guerra e ficar aí discutindo o sexo dos anjos”, destacou. “Aí seu inimigo te come o c* e, no final do ano, estará lá o Lulinha e estarão lá os deputados do Bolsonaro eleitos”, finalizou.

Arthur do Val , que até então era pré-candidato do partido ao governo de São Paulo, viajou para a Ucrânia na semana passada para arrecadar donativos aos refugiados da guerra contra a Rússia. Em uma mensagem de voz enviada a amigos por meio de um grupo privado nas redes sociais, ele afirmou que as mulheres ucranianas eram “fáceis” porque “são pobres”. O vazamento dos áudios desencadeou inúmeros protestos na internet, obrigando o parlamentar a se afastar do MBL, desfiliar-se do Podemos e suspender seu projeto de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições deste ano.