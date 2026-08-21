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Política

Líder do governo no Senado pede informações à PGR e à PF sobre investigações do caso Dark Horse

Provocação da parlamentar ocorre em meio à ofensiva da oposição sobre as investigações envolvendo Lulinha

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 15h49 | Atualizado em 21 ago 2026, 16h22
Mulher de cabelos grisalhos e óculos roxos, vestindo blazer preto e colar de contas vermelhas, fala em microfones num púlpito de madeira com o brasão da República, ao lado da bandeira do Brasil
Teresa Leitão, senadora de Pernambuco pelo PT (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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A líder do governo no Senado, Teresa Leitão, encaminhou ofícios solicitando informações à PGR e à PF sobre o caso “Dark Horse”, que apura o financiamento do filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A provocação da parlamentar ocorre em meio à ofensiva da oposição sobre as investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos documentos, Teresa pergunta quais procedimentos, petições, inquéritos e investigações tramitam ou tramitaram sobre o suposto financiamento de Daniel Vorcaro, do Banco Master, à cinebiografia de Bolsonaro.

Os caminhos para bancar a obra teriam sido negociados pelo senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República. As tratativas do filho de Bolsonaro com o banqueiro giravam em torno de um repasse de 134 milhões de reais para financiar a produção, segundo informação revelada em reportagem do Intercept Brasil.

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Por determinação do ministro André Mendonça, do STF, a PF abriu inquérito para investigar os repasses feitos por Vorcaro para a produção, com o objetivo de rastrear uma parte dos recursos prometidos – 61 milhões de reais –  que teriam sido repassados pelo ex-dono do Master.

O inquérito tramita sob sigilo e apura se houve irregularidade nos pagamentos ou eventual contrapartida relacionada a Flávio.

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