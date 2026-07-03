Licença de deputado diminui pressão sobre Alcolumbre por PEC do fim da escala 6×1
Projeto que regulamenta termos da PEC já aprovada pelos deputados deve ser apreciado na Câmara só depois das eleições
Sob pressão para destravar a tramitação da PEC do fim da escala 6×1, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ganhou um respiro vindo da Câmara dos Deputados.
Isso porque o deputado Leo Prates, que é o relator do projeto que regulamenta os termos da proposição já aprovada pelos deputados, se licenciou para se dedicar a sua campanha à reeleição. Assim, o texto deve ser analisado no plenário da Câmara apenas depois da eleição.
Esse cenário é favorável para Alcolumbre, já que, se a medida também recebesse o aval de Hugo Motta e seus pares, ficaria difícil continuar segurando a PEC do fim da escala 6×1.
Aprovada pelos deputados há mais de um mês, a PEC sequer foi despachada por Alcolumbre para a a CCJ do Senado, primeiro passo da tramitação.