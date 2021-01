Lewandowski determina que defesa de Lula acesse íntegra da ‘Vaza Jato’

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha acesso à íntegra das mensagens apreendidas na Operação Spoofing — a popular ‘Vaza Jato’.

Na última quarta-feira, a defesa do petista disse a Lewandowski ter recebido apenas 10,6% da integralidade dos arquivos apreendidos com os hackers que invadiram os celulares de procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba e do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, vazadas depois de ataques de hackers em 2019.

O compartilhamento dos dados hackeados foi determinado pelo ministro do STF no final do ano passado. A Lewandowski, os advogados do petista alegam que o Polícia Federal impôs filtros ao material entregue e analisou o material apreendido junto a um dos hackers.

No despacho da última sexta-feira, 22, a qual VEJA teve acesso, disse Lewandowski: “(…) determino desta feita à Polícia Federal que: (i) franqueie à defesa do reclamante o acesso, imediato e direto, à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, compreendendo aquele encontrado na posse de todos os investigados, sem restringir-se apenas aos dados achados em poder de Walter Delgatti Neto, o que deverá ocorrer na sede da Polícia Federal em Brasília-DF”.

