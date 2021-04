Levy Fidelix, presidente do PRTB, morre aos 69 anos em São Paulo

Morreu na noite desta sexta-feira, 23, o fundador e presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Levy Fidelix. Ele tinha 69 anos e morreu na cidade de São Paulo. O perfil do político no Twitter comunicou o falecimento, sem no entanto, citar a causa da morte.

Apresentador de televisão, professor universitário e publicitário, Fidelix concorreu à Presidência da República nas eleições de 2014, 2010 e 1994. No ano passado, disputou a Prefeitura de São Paulo.

Antes de criar o PRTB, partido ao qual é filiado o vice-presidente, Hamilton Mourão, Fidelix participou da fundação do Partido Liberal (PL), em 1986, quando se lançou na carreira política e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo. Depois, migrou para o Partido Trabalhista Renovador (PTR), quando também concorreu a um mandato de deputado federal, no início dos anos 1990.

Uma das bandeiras mais conhecidas de Fidelix como candidato foi a implantação do aerotrem como solução para desafogar o trânsito nas principais capitais brasileiras.

